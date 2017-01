Sci di Fondo, Tour de Ski - 5° tappa: Diggins vince la 5km, Weng al comando della classifica

Al domino di Ustiugov, in campo maschile, fa da contraltare l'equilibrio assoluto che regna nel comparto femminile a due prove dal termine. La quinta tappa - una 5km in tecnica libera - offre l'ennesima occasione per un ribaltone in vetta. Al termine della giornata, a sorridere è Heidi Weng, leader di Coppa, e quinta quest'oggi all'arrivo. La norvegese manca sì il podio, ma anticipa le principali rivali per la conquista del Tour. Peggio di lei, infatti, fanno Oestberg, ottava, e Nilsson, addirittura ventesima ad oltre quaranta secondi. Una controprestazione, quella della svedese, che getta anche alcune ombre sulle prossime uscite. Fiato corto?

A primeggiare, a Dobbiaco, è Jessica Diggins. L'americana sfrutta le fasi iniziali per trovare la giusta cadenza, poi prende il comando delle operazioni poco oltre la metà gara, senza voltarsi più indietro. Il margine, al termine, è notevole, considerando la lunghezza della prova. Krista Parmakoski, seconda, paga 13.6 secondi, 14.6 invece il distacco di Sadie Bjoernsen, la seconda americana. Quarta è Charlotte Kalla. Dopo i problemi fisici di inizio stagione, spiragli di luce per la forte scandinava. Nelle dieci anche Von Siebenthal, Harsem e Tchekaleva.

Tre le azzurre in zona punti, raccolte tra la ventesima e la trentesima posizione. La Brocard - la migliore quest'oggi - è ventiduesima, venticinquesima la Debertolis, trentesima la Stuerz.

Come detto, Weng comanda ora la classifica del Tour, ma la lotta è aperta a più soluzioni. Sono ben quattro le atlete in corsa, può infatti sperare anche la Paramkoski, al momento in ritardo di 36.8 secondi.

Le migliori 15:

1 12 DIGGINS Jessica 12:45.6

2 36 PARMAKOSKI Krista 12:59.2 +13.6

3 26 BJORNSEN Sadie 13:00.2 +14.6

4 10 KALLA Charlotte 13:00.5 +14.9

5 40 WENG Heidi 13:03.1 +17.5

6 28 NISKANEN Kerttu 13:03.6 +18.0

7 16 VON SIEBENTHAL Nathalie 13:06.1 +20.5

8 38 OESTBERG Ingvild Flugstad 13:09.1 +23.5

9 32 HARSEM Kathrine Rolsted 13:10.9 +25.3

10 22 TCHEKALEVA Yulia 13:11.9 +26.3

11 8 MONONEN Laura 13:14.2 +28.6

12 4 SETTLIN Evelina 13:16.1 +30.5

13 7 STADLOBER Teresa 13:16.3 +30.7

14 6 BOEHLER Stefanie 13:16.8 +31.2

15 18 KYLLOENEN Anne 13:16.9 +31.3

L'ordine d'arrivo completo



CLASSIFICA GENERALE TOUR DE SKI

1. Heidi WENG (NOR) 1:23:38.8

2. Ingvild Flugstad ØSTBERG (NOR) +11.1

3. Stina NILSSON (SWE) +16.3

4. Krista PÄRMÄKOSKI (FIN) +36.8

5. Jessica DIGGINS (USA) +1:23.3

6. Nathalie VON SIEBENTHAL (SUI) +2:51.5

7. Yulia TCHEKALEVA (RUS) +2:57.4

8. Nicole FESSEL (GER) +3:11.3

9. Sadie BJORNSEN (USA) +3:18.1

10. Kathrine Rolsted HARSEM (NOR) +3:24.9