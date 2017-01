Tour de Ski, 6° tappa - 10km femminile in tecnica classica: Nilsson si impone su Kylloenen

Risorge, a un passo dal tramonto, Stina Nilsson. La svedese, ieri in difficoltà, rispolvera la sua versione migliore e si aggiudica la 10km in classico, preambolo all'ascesa finale verso il Cermis. Un successo fondamentale, perché consente alla scandinava di balzare anche in vetta alla generale, sfruttando l'appannamento della coppia norvegese, Weng - Oestberg. La prima riesce a limitare i danni - +17.5 al traguardo - e a mantenere intatte speranze di vittoria conclusiva, per Oestberg invece la debacle è fragorosa, perché la diciottesima piazza odierna, ad oltre un minuto, certifica l'addio ai sogni di gloria.

A favorire Nilsson, senza dubbio, il formato di gara, con partenza di massa. La svedese predilige la prova di contatto, la sfida 1vs1 e gode di superiore forza allo sprint. Sulla retta d'arrivo, Nilsson ha gioco facile nel cancellare Anne Kylloenen, la prima inseguitrice, e la connazionale Charlotte Kalla, in splendida ripresa dopo i patemi di inizio stagione. Non ha invece il giusto colpo di sci Krista Parmakoski, quarta a poco meno di 10 secondi, davanti a Teresa Stadlober e Yulia Tchekaleva.

Come detto Weng è settima, davanti a Diggins - buona difesa in una tecnica non felice - e Niskanen. Von Siebenthal - ancora una volta con le migliori - archivia la top ten.

La miglior azzurra è Virginia De Martin, 21esima a 1:38, 23esima è invece Elisa Brocard, 25esima Ilaria Debertolis. La Stuerz chiude trentesima.

In ottica Tour, si restringe a due la lotta per l'affermazione finale, con Weng ancora favorita. Le rampe del Cermis sorridono alla norvegese che deve recuperare a Nilsson meno di 20 secondi. Serve un'impresa, invece, alla Parmakoski, il suo distacco si attesta intorno ai 54 secondi. Completano la top five, Oestberg - a 1:23 - e Diggins, a un passo dai 2 minuti di ritardo.

L'ordine d'arrivo

1 3 NILSSON Stina 30:20.8

2 13 KYLLOENEN Anne 30:23.8 +3.0

3 12 KALLA Charlotte 30:24.5 +3.7

4 4 PARMAKOSKI Krista 30:30.2 +9.4

5 15 STADLOBER Teresa 30:30.9 +10.1

6 7 TCHEKALEVA Yulia 30:31.3 +10.5

7 1 WENG Heidi 30:38.3 +17.5

8 5 DIGGINS Jessica 30:40.3 +19.5

9 11 NISKANEN Kerttu 30:40.6 +19.8

10 6 VON SIEBENTHAL Nathalie 30:46.0 +25.2

11 24 SAARINEN Aino-Kaisa 30:48.3 +27.5

12 10 HARSEM Kathrine Rolsted 30:56.1 +35.3

13 23 KALSINA Polina 30:57.9 +37.1

14 17 MONONEN Laura 31:09.2 +48.4

15 26 SETTLIN Evelina 31:13.7 +52.9

16 16 BOEHLER Stefanie 31:25.6 +1:04.8

17 8 FESSEL Nicole 31:26.7 +1:05.9

18 2 OESTBERG Ingvild Flugstad 31:29.3 +1:08.5

19 21 STEPHEN Elizabeth 31:32.0 +1:11.2

20 28 GUSCHINA Mariya 31:44.9 +1:24.1

21 25 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 31:59.4 +1:38.6

22 20 WIKEN Emma 32:01.9 +1:41.1

23 22 BROCARD Elisa 32:06.7 +1:45.9

24 14 SLIND Silje Oeyre 32:16.4 +1:55.6

25 19 DEBERTOLIS Ilaria 32:17.7 +1:56.9

26 30 ZHAMBALOVA Alisa 32:22.3 +2:01.5

27 18 SOBOLEVA Elena 32:25.0 +2:04.2

28 31 BRENNAN Rosie 32:26.9 +2:06.1

29 27 NORDSTROEM Maria 32:30.2 +2:09.4

30 29 STUERZ Giulia 33:29.4 +3:08.6