Sci di Fondo, Tour de Ski - 6° tappa: ruggito di Sundby in classico, Ustiugov si difende e mantiene la vetta

Cade, per la prima volta in questo Tour, Sergey Ustiugov. Il russo chiude la 15km in tecnica classica, con partenza di massa, in seconda posizione, alle spalle del norvegese Sundby. La sconfitta non pregiudica però il successo finale, Ustiugov, infatti, si difende bene, controlla i chilometri conclusivi e in volata strappa una preziosa piazza d'onore. Heikkinen completa il podio e anticipa uno splendido De Fabiani, quarto e autore di un convincente rush finale.

Le fasi iniziali di corsa vedono il gruppo norvegese dettare il ritmo. Sundby, Dyrhaug e Toenseth si alternano al comando, mentre Ustiugov, nelle retrovie, perde talvolta il passo in salita. Il gruppo si sgretola rapidamente, i migliori però si mantengono davanti, in attesa della sortita decisiva. Cologna conferma le buone sensazioni delle precedenti uscite e "sfida" i principali interpreti del passo alternato. Poco oltre metà gara, Ustiugov scioglie le riserve e si porta al comando, una progressione imponente, specie nelle fasi in cui il percorso spiana e consente al russo di sprigionare peso e potenza. A risolvere la contesa è l'ultimo strappo, Sundby scappa e mette qualche metro tra sé e i primi inseguitori - Cologna e Ustiugov - ai 13.9 ha un tesoretto ridotto ma decisivo. Controlla sulla retta d'arrivo ed esulta, dietro si mischiano le carte, Ustiugov, in spaccata, prende la seconda piazza e stremato cade a terra.

Ora, a Sundby, serve un'impresa. 1:11 il distacco prima delle rampe del Cermis, terreno di caccia per il fuoriclasse norvegese. Per il terzo gradino del podio, invece, Cologna ha un cuscinetto di poco inferiore ai 30 secondi, possono provarci Heikkinen e Manificat. De Fabiani, decimo, può attaccare Dyrhaug, una manciata di centesimi avanti.

L'ordine d'arrivo

1 2 SUNDBY Martin Johnsrud 40:40.0

2 1 USTIUGOV Sergey 40:42.2 +2.2

3 6 HEIKKINEN Matti 40:42.8 +2.8

4 11 DE FABIANI Francesco 40:43.2 +3.2

5 28 LARKOV Andrey 40:43.3 +3.3

6 14 DYRHAUG Niklas 40:43.5 +3.5

7 3 COLOGNA Dario 40:43.8 +3.8

8 23 BESSMERTNYKH Alexander 40:43.8 +3.8

9 13 HOLUND Hans Christer 40:49.9 +9.9

10 8 HELLNER Marcus 40:50.3 +10.3

11 10 GAILLARD Jean Marc 40:53.6 +13.6

12 18 BURMAN Jens 40:54.9 +14.9

13 5 MANIFICAT Maurice 40:56.3 +16.3

14 16 ROETHE Sjur 40:59.2 +19.2

15 26 RICKARDSSON Daniel 41:08.2 +28.2

16 22 BAUMANN Jonas 41:17.2 +37.2

17 15 NOTZ Florian 41:17.6 +37.6

18 21 BOEGL Lucas 41:18.3 +38.3

19 4 HARVEY Alex 41:18.7 +38.7

20 12 MUSGRAVE Andrew 41:24.1 +44.1

21 37 JEANNEROD Alexis 41:38.1 +58.1

22 7 KRUEGER Simen Hegstad 41:46.5 +1:06.5

23 33 THORN Viktor 41:47.0 +1:07.0

24 32 SEDOV Petr 41:47.9 +1:07.9

25 35 VOKUEV Ermil 41:50.2 +1:10.2

26 19 PARISSE Clement 41:50.8 +1:10.8

27 24 KERSHAW Devon 41:52.1 +1:12.1

28 34 MELNICHENKO Andrey 41:53.3 +1:13.3

29 29 EKSTROEM Axel 41:55.2 +1:15.2

30 31 HOFFMAN Noah 41:57.1 +1:17.1