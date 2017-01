Sci di Fondo - Ulricehamn, 15km in tecnica libera: Harvey batte Sundby, Hellner completa il podio - Foto: Nordic Focus

Alex Harvey coglie sulle nevi di Ulricehamn - Svezia - un successo pesante. Il fondista canadese conquista, con margine, la 15km in tecnica libera, precedendo, sul podio di giornata, il norvegese Sundby e il padrone di casa Hellner. Quarto, beffato, Dario Cologna.

Nelle fasi iniziali, sono Hellner e Cologna a dettare il passo, ma già dal secondo intermedio sale in cattedra Harvey. Un'azione martellante che via via crea un cuscinetto di vantaggio importante. Harvey - all'ultimo riferimento - ha oltre otto secondi su Stock e può quindi affrontare senza patemi l'ultima parte di gara. Il finale rivoluziona però le posizioni di rincalzo, perché Sundby ritrova - dopo una fase di appannamento - la sua proverbiale progressione e scalza i rivali al podio. Il leader di Coppa chiude secondo, a 6 secondi da Harvey.

Per la terza piazza è spalla a spalla, con Hellner che rosicchia - in 2km - 8 secondi a Cologna e lo precede al traguardo per una manciata di decimi. Stock e Musgrave - a lungo al vertice - cedono qualcosa al tramonto e chiudono rispettivamente quinto e sesto, mentre settimo è Richardsson. Completano la top ten Krogh, Sedov e Yoshida, assente oggi Ustiugov.

In casa Italia, poca gloria. Il migliore è Pellegrin, trentaduesimo. Domani è in programma la staffetta.

15 KM TL MASCHILE ULRICEHAMN - CLASSIFICA FINALE

1. Alex HARVEY (CAN) 32:46.2

2. Martin Johnsrud SUNDBY (NOR) +6.0

3. Marcus HELLNER (SWE) +14.3

4. Dario COLOGNA (SUI) +14.7

5. Daniel STOCK (NOR) +16.2

6. Andrew MUSGRAVE (GBR) +18.7

7. Daniel RICKARDSSON (SWE) +25.0

8. Finn Hågen KROGH (NOR) +32.2

9. Petr SEDOV (RUS) +33.9

10. Keishin YOSHIDA (JPN) +34.2