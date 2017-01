Sci di Fondo - Ulricehamn, 10km in tecnica libera: Bjoergen torna al successo - Foto: Nordic Focus

Il ritorno di Marit Bjoergen. Una pausa dovuta, per ricaricare le pile, per rispolverare l'antica forma. Niente Tour de Ski, preziose sedute di allenamento, un unico obiettivo, la prossima rassegna iridata. La donna dei record batte un colpo, la 10 km di Ulricehamn restituisce al fondo femminile la regina indiscussa. Gara di qualità, perché al via ci sono le migliori, dalla leader di Coppa Weng all'altra norvegese di punta Oestberg. Bjoergen entra nella prova con "circospezione", una manciata di chilometri per trovare l'andatura giusta e prendere la testa. Da metà gara un monologo, al termine sono oltre 10 i secondi di vantaggio su Krista Parmakoski, brava a scrollarsi di dosso le rivali alla seconda piazza.

La finlandese anticipa nettamente una Kalla in calo nel corso della 10km. La svedese - in netto progresso dopo i problemi di inizio stagione - centra una preziosa terza posizione, specie in termini di fiducia. Il suo incedere perde di consistenza nella seconda porzione di gara, deve così guardarsi le spalle dall'impressionante rientro di Jacobsen. La norvegese - nona al primo intertempo - cambia decisamente passo e risale la corrente. 8 decimi dividono Kalla e Jacobsen sulla linea d'arrivo, a festeggiare è la prima.

Accusano le fatiche di stagione Weng e Oestberg, la prima e la terza della generale. La Weng - comunque in controllo assoluto nella Coppa assoluta - parte con buon piglio, ma la luce si spegne presto e nel finale la scandinava cede anche alla connazionale Haga. Settima è la Diggins, ottava la Falk, nona una Oestberg mai in gara. Ringwald chiude la top ten.

Un sorriso azzurro. Ilaria Debertolis si conferma la migliore nelle prove su distanza e termina tredicesima a un minuto da Bjoergen.

10 KM TL FEMMINILE ULRICEHAMN - CLASSIFICA FINALE

1. Marit BJØRGEN (NOR) 23:46.3

2. Krista PÄRMÄKOSKI (FIN) +10.7

3. Charlotte KALLA (SWE) +24.9

4. Astrid Uhrenholdt JACOBSEN (NOR) +25.7

5. Ragnhild HAGA (NOR) +32.3

6. Heidi WENG (NOR) +34.0

7. Jessica DIGGINS (USA) +34.9

8. Hanna FALK (SWE) +36.4

9. Ingvild Flugstad ØSTBERG (NOR) +44.8

10. Sandra RINGWALD (GER) +56.6