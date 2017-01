Google Plus

Europei pattinaggio di figura: strepitosi Cappellini / Lanotte, comandano la short dance. Quarti Guignard /Fabbri

Portare il cuore oltre l’ostacolo, non arrendersi mai. Guardarsi negli occhi e lasciarsi andare al ritmo incalzante della musica. Un elemento dopo l’altro, un passo dopo l’altro. Sfiorare la perfezione in una gara cortissima. Lavoro, costanza, determinazione e passione.

Anna Cappellini / Luca Lanotte, alla ricerca del quinto podio continentale consecutivo, oggi sono stati tutto questo. I campioni continentali 2014 infatti, hanno incantato l’Arena di Ostrava agli Europei di pattinaggio di figura. La coppia azzurra ha ottenuto il miglior punteggio nella short dance stabilendo il proprio record stagionale con 76.65 punti. Bellezza, fluidità e una capacità interpretativa che da anni li impone sulla scena internazionale. Due veri ballerini, due intrattenitori dal cuore caldo. Uno swing unico, sulle note della colonna sonora di Jersey Boys il musical. 40.22 è il punteggio tecnico migliore di giornata, 36.43 per le componenti artistiche, secondo solo a quanto ottenuto dalla coppia Gabriella Papadakis / Guillame Cizeron.

Proprio i francesi, favoriti per la vittoria finale, quella che gli regalerebbe la terza vittoria consecutiva nel contesto europeo, hanno commesso una piccola sbavatura che li ha relegati al terzo posto provvisorio, ma pur sempre in lotta per il titolo, a quota 75.48 (38.06, punteggio tecnico – 37.42, punteggio artistico).

Una classifica cortissima visto l’inserimento al secondo posto della coppia russa formata da Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev. Un blues danzato con grande grinta e intensità che vale, anche per loro, il primato personale con 76.18 punti (39.32, punteggio tecnico – 38.06, punteggio artistico), soli 47/100 dagli azzurri.

Ottimo riscontro anche per l’altra coppia azzurra, quella formata da Charlene Guignard / Marco Fabbri. L’ottima e coinvolgente interpretazione sulle note del musical Grease li proietta ai piedi del podio virtuale, unica altra coppia a superare i settanta punti. Gli azzurri, sempre nella top ten nelle ultime quattro edizioni, hanno davvero convinto e nonostante il podio disti cinque punti proveranno lo sgambetto nella free dance.

Alle spalle degli azzurri, quinti e vicinissimi, i sorprendenti israeliani Isabella Tobias / Ilia Tkachenko a quota 69.35, vera notizia di giornata.

Dispiace invece per la terza ed ultima coppia azzurra in gara, quella formata da Jasmine Tessari / Francesco Fioretti, fuori dalla free dance per pochi centesimi. I ragazzi, alla prima esperienza nel campionato continentale, hanno chiuso al ventiduesimo posto ottenendo comunque il loro personale con 49.44 punti.

La sfida per le medaglie, apertissima, è fissata per sabato alle ore 13.

