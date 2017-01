Sci di Fondo - Falun: acuto di Pellegrino nella sprint a tecnica libera - Fonte: Eurosport

La sprint in tecnica libera di Falun sorride all'Italia del fondo. Federico Pellegrino regola infatti, sul traguardo svedese, i norvegesi Iversen e Skar, completando una giornata perfetta. Svensson, Klaebo e Peterson ai piedi del podio. Pellegrino si trova ora al comando della classifica di specialità con 259 punti, 39 più di Skar e 57 più di Ustiugov, il secondo della generale, oggi fuori ai quarti.

Pellegrino è l'unico azzurro a superare lo sbarramento delle qualificazioni. Seconda piazza alle spalle di Klaebo e passaggio senza difficoltà ai quarti di finale. La condotta di gara è la consueta, Pellegrino si mantiene sempre nelle posizioni di vertice per evitare possibili imprevisti. Nel primo "testa a testa", l'italiano conduce le danze e vola da primo della classe in semifinale, anticipando Krogh. L'atto successivo conferma l'ottima vena e la buona preparazione dei materiali. Pellegrino - nella prima delle due semifinali - chiude in 2:40.90, davanti a Teodor Peterson. In finale, a creare i maggiori problemi a Chicco sono i norvegesi Iversen e Skar - ripescati poco prima - e lo svedese Svensson. Specie il primo si gioca il successo finale con il fondista di Aosta fino all'ultimo. Il guizzo di Pellegrino è però vincente, sei centesimi di gloria. Iversen è così secondo, Skar terzo, poi Svensson.

Poca cambia nella classifica di Coppa, il vantaggio di Sundby - 1218 punti all'attivo - resta consistente. Si riparte domani, con la 30km in tecnica classica. Partenza di massa, gara tattica quindi all'orizzonte.

L'ordine d'arrivo

1 2 PELLEGRINO Federico

2 9 IVERSEN Emil

3 10 SKAR Sindre Bjoernestad

4 6 SVENSSON Oskar

5 1 KLAEBO Johannes Hoesflot

6 5 PETERSON Teodor