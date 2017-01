Europei pattinaggio di figura: Cappellini / Lanotte meravigliosi, argento nella danza

Più forti di tutto, soprattutto di quel punto di penalizzazione accusato sette ore dopo la fine della short dance che, con merito, avevano chiuso al comando. Retrocessi in seconda posizione alle spalle dei russi Bobrova / Soloviev seppur racchiusi in distacchi irrisori. Caparbi, determinati, coraggiosi. Non era facile reagire mentalmente a quanto accaduto ma sul ghiaccio, loro, hanno saputo dare tutto mettendo a tacere ogni tensione. Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno conquistato la medaglia d’argento della danza ai Campionati Europei di pattinaggio di figura 2017, salendo sul podio continentale per il quinto anno consecutivo.

Un programma magnifico quello della free dance, sulle musiche di Charlie Chaplin. Due perfetti attori danzanti. Divertenti, spiritosi, eleganti, perfettamente a proprio agio nella parte. L' arena di ostrava li accompagna con un grande applauso. Nonostante una piccola sbavatura di Anna nella sequenza di tweezle, sono riusciti a recuperare ottenendo il secondo punteggio di giornata con 110.99 punti. Gli azzurri hanno guadagnato infatti 54.69 punti di technical elements e 56.30 punti per le componenti del programma, annullando anche l’effetto della penalità. Il punteggio totale di 186.64 punti, loro nuovo primato, è stato sufficiente per scavalcare di soli otto centesimi i russi Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev.

Anna Cappellini e Luca Lanotte in azione. | Fonte immagine: CONI

Per la coppia russa, al comando dopo lo stravolgimento dei punteggi della short dance, "solo" il bronzo con 110.38 punti nella free dance per un totale di 186.56 punti. Ottimo risultato dopo una stagione davvero difficile Ancora una volta, a conquistare il titolo per il terzo anno consecutivo, sono stati i francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron, con una grande prestazione nella free dance che li proietta sul gradino più alto del podio dopo aerei chiuso al terzo posto il primo segmento di gara. Drammaticamente bellissimi, i campioni in carica spiccano per l'innata leggerezza ed eleganza risultando i migliori sia per quanto riguarda il punteggio tecnico (56.87) che per le componenti del programma (57.32), chiudendo con un totale di 189.67 punti. Un punteggio sufficiente per conquistare la medaglia d’oro con tre punti di margine sula coppia azzurra.

Grande delusione, invece, per l'altra coppia italiana formata da Charlène Guignard / Marco Fabbri. Un programma bellissimo il loro sulle note del Lo Schiaccianoci sporcato però da una rovinosa caduta su un sollevamento, costata ben due punti di penalità. Fortunatamente indenni, i due reagiscono portando a termine il programma ma perdendo due posizioni in classifica: quarti dopo la short dance infatti, la coppia azzurra ottiene solamente il settimo punteggio di giornata (93.22 punti), chiudendo sesti con 163.68 punti di totale. Ad approfittarne, i sorprendenti israeliani Isabella Tobias / Ilia Tkachenko, quarti con 169.29 punti, e la seconda coppia russa, quella formata da Alexandra Stepanova / Ivan Bukin, quinta con 166.93 punti.

Questa la classifica finale:

1 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 189.67

2 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 186.64

3 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 186.56

4 Isabella TOBIAS / Ilia TKACHENKO ISR 169.29

5 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 166.93

6 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 163.68

7 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN DEN 160.68

8 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL 156.02

9 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 154.65

10 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS 154.51

11 Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR TUR 153.68

12 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC FRA 152.40

13 Sara HURTADO / Kirill KLIAVIN ESP 141.36

14 Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS GER 141.32

15 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 136.99

16 Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY SVK 136.64

17 Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN FIN 131.11

18 Taylor TRAN / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 129.95

19 Tina GARABEDIAN / Simon PROULX-SENECAL ARM 128.05

20 Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLR 125.42