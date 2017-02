Lahti 2017, Sci di Fondo - Sprint femminile, duello Norvegia - Svezia

Lahti 2017, Mondiali Sci di Fondo - Sprint femminile, duello Norvegia - Svezia - Foto: FIS

Dopo la cerimonia inaugurale, prende ufficialmente il via il mondiale di sci nordico a Lahti, Finlandia. Nella giornata odierna, prime medaglie in palio, prova Sprint, al maschile e al femminile. Difficile, tra le donne, identificare un'unica favorita, sia per il tenore della prova, sia per i riscontri in stagione. Più fondiste possono puntare al successo, è possibile però introdurre la sfida come un duello Norvegia - Svezia.

Nella stagione corrente, otto sprint in archivio - 5 in tecnica libera, la tecnica di questo mondiale, e 3 in tecnica classica - 4 affermazioni svedesi, sempre con Stina Nilsson e 2 norvegesi, con Weng a Lillehammer e Falla a Davos. Anche le presenze sul podio, ben tre per la Falk, certificano il dominio di queste due nazioni. Ad alterare lo spartito, l'assolo di Matveeva a Toblach, ai danni di Falla, e la vittoria della Lampic a PyeongChang, in una tappa però falcidiata dall'assenza delle principali interpreti. Nell'ultimo appuntamento, a Otepää, tappa pre mondiale, vittoria di Stina Nilsson, davanti a Falla e Weng. Profili ricorrenti quindi, pronti a darsi battaglia per l'oro. Nella Norvegia, non solo Falla e Weng, ma anche Oestberg - temibile aldilà del calo di forma - e soprattutto Bjoergen, tirata a lucido per questa rassegna. La Svezia, invece, ha una terza carta importante, Ida Ingemarsdotter. Due le possibili outsider, Matveeva appunto e Diggins. L'americana ama le prove veloci e non è nuova a sortite ai piani alti della graduatoria.

L'Italia ha poco da chiedere alla gara, se non una performance dignitosa. L'obiettivo è superare il primo sbarramento, conseguire un tempo quindi tra i primi trenta per accedere poi ai quarti di finale. Nell'uno contro uno conta poi il dettaglio e con un pizzico di fortuna si può scalare la classifica. Manca l'acuto in stagione, ma Vuerich, Debertolis e Laurent possono ben figurare.

Si parte alle 14 con la fase di qualificazione, alle 16.30 spazio alla fase finale. La prova è in diretta su RaiSport ed Eurosport.

Qui le prime trenta a prendere il via:

1 1 MATVEEVA Natalia Fischer

2 2 DIGGINS Jessica Salomon

3 3 VUERICH Gaia Fischer

4 4 CALDWELL Sophie Fischer

5 5 FALK Hanna Atomic

6 6 NILSSON Stina Fischer

7 7 BJOERGEN Marit Fischer

8 8 VAN DER GRAAFF Laurien Rossignol

9 9 SARGENT Ida Madshus

10 10 DEBERTOLIS Ilaria Fischer

11 11 INGEMARSDOTTER Ida Rossignol

12 12 FABJAN Vesna Fischer

13 13 OESTBERG Ingvild Flugstad Madshus

14 14 LAMPIC Anamarija Fischer

15 15 RANDALL Kikkan Fischer

16 16 FALLA Maiken Caspersen Fischer

17 17 WENG Heidi Madshus

18 18 KOLB Hanna

19 19 RINGWALD Sandra Madshus

20 20 BELORUKOVA Yulia Fischer

21 21 HARSEM Kathrine Rolsted Atomic

22 22 VISNAR Katja Fischer

23 23 FAEHNDRICH Nadine Peltonen

24 24 LAUKKANEN Mari

25 25 CEBASEK Alenka Fischer

26 26 KREHL Sofie Salomon

27 27 LAURENT Greta Rossignol

28 28 PROCHAZKOVA Alena Fischer

29 29 CARL Victoria Atomic

30 30 KOVALEVA Polina