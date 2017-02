Lahti 2017 - Sci di Fondo, Sprint maschile: Pellegrino per l'oro - Foto: LaPresse

Il giorno di Federico Pellegrino. Lahti, sede del mondiale di sci nordico, spalanca le porte all'azzurro, tra i principali candidati all'oro nella sprint in tecnica libera in programma quest'oggi. Pellegrino comanda la classifica di specialità e, specie in questa tecnica, è nel novero dei favoriti al titolo. Le insidie non mancano, perché Norvegia e Svezia hanno carte importanti, senza dimenticare Ustiugov, due successi in stagione.

Sfogliando i dati di Coppa, emergono alcuni numeri significativi. Pellegrino vanta il successo a Falun - con Iversen e Skar sul podio - ma anche il secondo posto in Val Mustair e il quarto a Toblach e Otepää. Continuità importante quindi, in tecnica libera. Tecnica che però piace anche al potente Ustiugov, primo in Val Mustair e a Davos. La Norvegia ha più frecce all'arco, tra i primi tre in stagione ben cinque fondisti: Golberg - primo in alternato a Ruka - Iversen, Krogh, Klaebo - davanti nell'ultima tappa - e Skar - primo nella fermata in territorio italiano. Golberg oggi è assente, presente invece Northug, variabile da tenere in considerazione.

Discorso diverso per la Svezia. Punte assolute, ma i migliori risultati riconducono ad altra tecnica. In classico, il secondo posto di Halfvarsson a Ruka e il primo dello stesso Halfvarsson a Lillehammer, con Peterson terzo. I due non sono ovviamente da sottovalutare, come Svensson. Possibili sorprese possono poi giungere da canadesi e americani, la sprint come sempre è gara difficile da decifrare, soggetta ad imprevisti e variabili.

L'Italia non è solo Pellegrino. Al via anche Simone Urbani, con il pettorale n.42. 158 gli iscritti, fase di qualificazione in programma alle 14.50. Dalle 16.30 i quarti. Diretta RaiSport ed Eurosport.

I primi trenta

1 1 CHANAVAT Lucas Fischer

2 2 HAMILTON Simeon Fischer

3 3 RETIVYKH Gleb Fischer

4 4 USTIUGOV Sergey Fischer

5 5 HARVEY Alex Salomon

6 6 YOUNG Andrew Fischer

7 7 HAKOLA Ristomatti Fischer

8 8 KROGH Finn Haagen Fischer

9 9 NEWELL Andrew Fischer

10 10 IVERSEN Emil Fischer

11 11 STAREGA Maciej Fischer

12 12 HEDIGER Jovian Rossignol

13 13 VALJAS Len Fischer

14 14 GAFAROV Anton Salomon

15 15 KLAEBO Johannes Hoesflot Fischer

16 16 PELLEGRINO Federico Rossignol

17 17 JYLHAE Martti Salomon

18 18 SKAR Sindre Bjoernestad Fischer

19 19 HALFVARSSON Calle Fischer

20 20 PETERSON Teodor Rossignol

21 21 GROS Baptiste Salomon

22 22 SVENSSON Oskar Fischer

23 23 STRANDVALL Matias Fischer

24 24 NORTHUG Petter Jr. Fischer

25 25 JOUVE Richard Rossignol

26 26 PENTSINEN Anssi Fischer

27 27 EISENLAUER Sebastian Fischer

28 28 JAY Renaud Salomon

29 29 TRITSCHER Bernhard Fischer

30 30 KILP Marko Fischer