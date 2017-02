Lahti 2017 - Sci di fondo: Skiathlon maschile, Sundby sfida Ustiugov

Lahti 2017 - Sci di fondo: Skiathlon maschile, si parte alle 13.30 - Source: Richard Heathcote/Getty Images Europe

Risplende, a Lahti, l'impresa di Federico Pellegrino. L'abbraccio finale con Northug, il vecchio campione incorona il nuovo campione, la sprint in tecnica libera si tinge d'azzurro. Quest'oggi, spazio a una prova su distanza. 30km, i primi 15 in classico, la parte conclusiva in tecnica libera. Spartito consueto, difficile ipotizzare sortite da lontano. Passo alternato come punto di trasferimento alla fase cruciale di gara, negli ultimi chilometri l'assalto alle medaglie, il tentativo, spesso vano, di rinviare la volata, di escludere le "ruote" veloci.

Ad Oberstdorf, nella 10+10 di stagione, vittoria di Ustiugov. Il russo, ormai fondista completo, argento nella sprint, insegue l'oro, forte di una condizione fisica ottimale. Ustiugov può facilmente tenere il ritmo dei suoi rivali per poi regolarli allo sprint. Discorso diverso per Sundby, al comando della generale e secondo in Germania. Sundby non può competere negli ultimi metri con Ustiugov, deve quindi attaccarlo nei punti cruciali del percorso, quando la strada sale e la maggior leggerezza del norvegese può fare la differenza.

Assente, per problemi fisici, Cologna, Harvey e Hellner le possibili carte da podio. La Francia si gioca Manificat e Gallard, mentre Roethe, Toenseth e Krogh sono gli "scudieri" di Sundby. L'Italia non ha pretese mondiali. De Fabiani - vittima di un virus intestinale - non è della partita, al via Salvadori, Rigoni e Pellegrin.

Il via alle 13.30, 68 fondisti iscritti.

I primi trenta

1 1 SUNDBY Martin Johnsrud Fischer

2 2 HEIKKINEN Matti Salomon

3 3 HARVEY Alex Salomon

4 4 USTIUGOV Sergey Fischer

5 5 HELLNER Marcus Fischer

6 6 MANIFICAT Maurice Salomon

7 7 ROETHE Sjur Fischer

8 8 TOENSETH Didrik Fischer

9 9 KROGH Finn Haagen Fischer

10 10 BESSMERTNYKH Alexander Madshus

11 11 MUSGRAVE Andrew Salomon

12 12 GAILLARD Jean Marc Salomon

13 13 HALFVARSSON Calle Fischer

14 14 LARKOV Andrey Fischer

15 15 BURMAN Jens Fischer

16 16 RICKARDSSON Daniel Fischer

17 17 NOTZ Florian Fischer

18 18 YOSHIDA Keishin Fischer

19 19 PARISSE Clement Salomon

20 20 LEHTONEN Lari

21 21 BOEGL Lucas

22 22 KERSHAW Devon Fischer

23 23 RUEESCH Jason

24 24 BAUMANN Jonas Atomic

25 25 HYVARINEN Perttu Fischer

26 26 DOBLER Jonas Fischer

27 27 BOLSHUNOV Alexander

28 28 KILLICK Graeme Fischer

29 29 PEPENE Paul Constantin Fischer

30 30 HOFFMAN Noah Madshus

