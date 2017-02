Lahti 2017 - Sci di fondo, Team Sprint maschile: l'Italia ci prova

Source: Matthias Hangst/Getty Images Europe

Seconda occasione, per l'Italia, a Lahti. Team Sprint maschile, alle 11.30 l'avvio. Dopo la mirabolante performance di Federico Pellegrino nella sprint in tecnica libera - oro davanti ad Ustiugov - il fondo azzurro prova a regalarsi un'altra soddisfazione. Tocca, ancora una volta, a Pellegrino, oggi in una gara a coppie. L'intesa con Noeckler è collaudata, sognare è lecito. A "respingere" la candidatura italiana, la tecnica. Si corre in classico, in un passo che mal si abbina - in un'eventuale volata - a Pellegrino. Chicco predilige la tecnica libera, riesce lì ad esprimere a pieno il suo potenziale. Nella stagione corrente, terzo posto nella Team Sprint di Toblach, alle spalle di Canada e Svezia. Meno riscontri può fornire, invece, la prova di PyeongChang. Troppe assenze per delineare una graduatoria.

Le squadre che oggi possono puntare al bersaglio grosso sono diverse. Come sempre, in prima fila, la Norvegia, al via con Klaebo ed Iversen, fondisti veloci e formidabili nel passo alternato. La Svezia si affida a Joensson e Peterson, mentre la Russia ancora una volta si aggrappa ad Ustiugov. L'iridato dello skiathlon riceve il testimone dal connazionale Kriukov. La Finlandia - padrona di casa e in cerca di un acuto - parte con Jauhojaervi e Niskanen. Hamilton e Bjornsen compongono la coppia americana, Harvey e Valjas guidano il Canada.

In una gara di "contatto", veloce, senza respiro, non sono ovviamente da escludere variabili impazzite. L'anello misura 1.4km ed è da percorrere 6 volte, 3 tornate, quindi, per ogni atleta. Due semifinali, Italia nella prima, con, soprattutto, Norvegia e Svezia. L'accesso all'ultimo atto non sembra in discussione.

La composizione delle due semifinali

Le nazioni al via

1 1 NORWAY

2 2 ITALY

3 3 FRANCE

4 4 SWEDEN

5 5 GERMANY

6 6 POLAND

7 7 ESTONIA

8 8 AUSTRIA

9 9 UKRAINE

10 10 LITHUANIA

11 11 SLOVAKIA

12 12 COLOMBIA

13 13 CANADA

14 14 FINLAND

15 15 UNITED STATES OF AMERICA

16 16 RUSSIAN FEDERATION

17 17 SWITZERLAND

18 18 BELARUS

19 19 KAZAKHSTAN

20 20 CZECH REPUBLIC

21 21 ROMANIA

22 22 SLOVENIA

23 23 AUSTRALIA

24 24 ICELAND