Lahti 2017 - Sci di fondo, Team Sprint femminile: le squadre al via e le previsioni della vigilia

Lahti 2017 - Sci di fondo, Team Sprint femminile - Source: Richard Heathcote/Getty Images Europe

Alle 10.30 parte la giornata del fondo a Lahti, sede del mondiale corrente. Team Sprint al femminile, pronostico incerto e diverse nazioni a caccia dell'oro. Almeno inizialmente, però, si possono evidenziare due coppie, superiori per qualità e completezza alle altre. La Norvegia rinuncia, giustamente, a Bjoergen e si affida alla leader di Coppa Weng e alla campionessa mondiale della sprint in tecnica libera, Falla. La Svezia, invece, apre con Ingermarsdotter e punta sulla voglia di riscatto di Stina Nilsson. Norvegia e Svezia guidano le rispettive semifinali, prima di un confronto diretto nell'ultimo atto.

La Russia - prima a Toblach in stagione - conferma Belorukova e Matveeva e accompagna la Svezia nella seconda semifinale. Qui anche la nazionale americana. A difendere il vessillo a stelle e strisce, Bjornsen e Diggins. La Germania - con Boehler e Fessel - può rappresentare una valida alternativa.

Come detto, la Norvegia guida la prima semifinale, dove alberga anche l'Italia. Difficile ipotizzare un ruolo di prima piano per la nostra rappresentativa. In pista, Debertolis e Scardoni, l'obiettivo è giocarsi l'approdo alla finale. Alle spalle della formazione scandinava, da tenere d'occhio la Slovenia di Visnar e Lampic, ma anche la Finlandia, spinta dal pubblico di casa. L'esperta Saarinen gestisce prima, terza e quinta tornata, tocca poi alla Niskanen completare l'opera.

Le squadre presenti sono 17, come detto il via alle 10.30. Il circuito misura 1.4km, sei giri da coprire. Diretta su Eurosport.

La composizione delle due semifinali

Le squadre al via

1 1 NORWAY

2 2 SWITZERLAND

3 3 FINLAND

4 4 SLOVENIA

5 5 ITALY

6 6 CANADA

7 7 CZECH REPUBLIC

8 8 UKRAINE

9 9 AUSTRALIA

10 10 UNITED STATES OF AMERICA

11 11 SWEDEN

12 12 GERMANY

13 13 RUSSIAN FEDERATION

14 14 POLAND

15 15 BELARUS

16 16 AUSTRIA

17 17 KAZAKHSTAN