Lahti 2017 - 30km femminile: tutte a caccia di Bjoergen

Lahti 2017 - 30km femminile: a caccia di Bjoergen - Source: Giovanni Auletta/Agence Zoom

Il mondiale in corso di svolgimento a Lahti volge al termine. Dopo la vittoria in staffetta della Norvegia - con Sundby decisivo in terza frazione - spazio oggi al comparto femminile. Ultima gara in programma, in attesa della 50 maschile di domani. 30km in tecnica libera con partenza di massa, questo il menù odierno. Nessun riscontro nella stagione corrente, si replica nel medesimo format il 12 marzo ad Oslo. Spazio quindi a qualche considerazione in base al cammino di Coppa e al percorso mondiale. Marit Bjoergen, donna della rassegna e regina del fondo, parte con i favori del pronostico. Skiathlon e 10 in classico a livello individuale, poi la passerella con il quartetto norvegese. Bjoergen scatta tra qualche ora per rimpinguare una bacheca infinita.

Le alternative, almeno al via, sono comunque credibili. Charlotte Kalla è presenza costante sul podio, conosce la gara e sa quindi come gestire lo sforzo. Non ha la volata di Bjoergen, deve quindi scegliere il momento opportuno per produrre il massimo sforzo ed evitare l'uno contro uno. Come Kalla, anche Niskanen e Parmakoski. Serve una gara d'attacco per incrinare le certezze della norvegese. Discorso diverso per Heidi Weng, leader di Coppa. Lei allo sprint può alzare la voce, ma deve tenere il passo su una distanza importante.

L'Italia gioca quattro carte: la giovane Ganz accompagna Debertolis, Brocard e Pellegrini. L'obiettivo è ben figurare, nessun volo pindarico. Si parte alle 13.30, la gara è in diretta su RaiSport ed Eurosport. Al termine la cronaca su VAVEL Italia.

I pettorali

1 1 WENG Heidi Madshus

2 2 PARMAKOSKI Krista Madshus

3 3 BJOERGEN Marit Fischer

4 4 DIGGINS Jessica Salomon

5 5 KALLA Charlotte Fischer

6 6 TCHEKALEVA Yulia Fischer

7 7 MONONEN Laura Rossignol

8 8 STADLOBER Teresa Fischer

9 9 NISKANEN Kerttu Rossignol

10 10 VON SIEBENTHAL Nathalie Fischer

11 11 FESSEL Nicole Rossignol

12 12 HAGA Ragnhild Fischer

13 13 STEPHEN Elizabeth Rossignol

14 14 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt Rossignol

15 15 BOEHLER Stefanie Rossignol

16 16 HAAG Anna Fischer

17 17 DEBERTOLIS Ilaria Fischer

18 18 SAARINEN Aino-Kaisa Rossignol

19 19 ISHIDA Masako Salomon

20 20 ANDERSSON Ebba Fischer

21 21 CARL Victoria Atomic

22 22 GANZ Caterina Fischer

23 23 HENNIG Katharina Fischer

24 24 HOLMES Chelsea

25 25 WIKEN Emma Fischer

26 26 SOBOLEVA Elena Fischer

27 27 NOVAKOVA Petra Rossignol

28 28 BROCARD Elisa Salomon

29 29 ZHAMBALOVA Alisa

30 30 PELLEGRINI Sara

