Sci di Fondo - Drammen: sprint in tecnica classica, Pellegrino deve difendersi - Source: Matthias Hangst/Getty Images Europe

A Drammen, Norvegia, riparte la coppa del mondo di Sci di Fondo, dopo la chiusura della rassegna iridata a Lahti. Nel primo pomeriggio, in programma una sprint in tecnica classica. L'attenzione, ovviamente, è rivolta a Federico Pellegrino, oro mondiale nella specialità - anche se in altra tecnica - e al vertice della graduatoria che concerne le prove veloci. Pellegrino ha, attualmente, 309 punti, 20 in più del norvegese Klaebo. Krogh completa il podio virtuale, a seguire Skar e Ustiugov. La prova odierna, come detto, crea qualche preoccupazione, perché Pellegrino, nel passo alternato, non ha la stessa efficacia. Klaebo può quindi puntare al ribaltone, sfruttare un passo falso dell'alfiere azzurro. L'obiettivo, per Pellegrino, è limitare i danni, in vista dell'ultimo appuntamento, a Quebec City, quello sì in tecnica libera.

Quarta sprint in classico in stagione. Le prime due sono lontane nel tempo. Occorre risalire ad inizio stagione. Successo di Golberg a Ruka, replica di Halfvarsson a Lillehammer. In entrambe le occasioni, Klaebo tra i migliori tre. L'ultima prova a PyeongChang non è invece indicativa, vista l'assenza dei principali interpreti, attenti a preparare il successivo mondiale finlandese.

Gli iscritti sono 67, alle 13.35 la fase di qualificazione. I migliori trenta passano ai quarti di finale. Al fianco di Pellegrino, Urbani e Rastelli. Possibili alternative ai nomi citati in precedenza, Peterson ed Iversen, mentre da sottolineare è la presenza di Northug, a Lahti in pista solo nella sprint e nella 50 di chiusura.

