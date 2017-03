Kontiolahti 2017: gioia Eckhoff

La stanchezza della Eckhoff dopo la prova.

Dopo un anno e qualche giorno, ritorna sul gradino del podio più alto una delle atlete più forti ma più discontinue dell'intero circuito: Tiril Eckhoff. La Norvegese, a Kontiolahti, è una delle migliori sugli sci e la migliore nell'ultimo giro; ciò, abbinato allo 0 trovato in entrambi i poligoni (fatto anomalo per lei, soprattutto in piedi), le regala la terza vittoria in Coppa del Mondo in gare singole. La giovane scandinava nelle ultime settimane ha riguadagnato colpi dopo il bruttissimo mondiale di Hochfilzen, chiuso con il secondo posto nella sprint di Pyongchang alle spalle di Laura Dahlmeier. A Kontiolahti si invertono le posizioni: la tedesca realizza il miglior tempo sugli sci, ma paga un errore al secondo poligono che interrompe una impressionante serie di 0.

A chiudere il podio è una ritrovata Darya Domracheva che nella stagione del ritorno si sta regalando alcune gioie, come il podio di oggi, dietro solo di 2 secondi alla fortissima tedesca.

Al quarto posto troviamo Darya Vyrolainen che, dopo una stagione passata in Ibu Cup, trova una bellissima prestazione soprattutto al poligono, con degli 0 rapidissimi. Alle sue spalle si va a piazzare una sempre più convincente Susan Dunklee, che va molto forte sugli sci ma sbaglia una volta a terra. Alle spalle dell'americana c'è una stupenda Lisa Vittozzi: l'azzurra ottiene la sua seconda miglior prestazione in sprint dopo il quarto posto di Hochfilzen. L'atleta originaria di Sappada è molto precisa al poligono e si difende bene sugli sci dove anticipa il trenino delle francesi composto da Aymonier, Chevalier e Dorin, mentre a chiudere la top 10 abbiamo la giovane svedese Anna Magnusson.

Per le altre italiane una gara non spettacolare: Wierer è 21esima pagando l'errore in piedi e un brutto ultimo giro, Federica Sanfilippo è in posizione 35 - in ripresa dopo il malanno che l'ha colpita - mentre fuori dalla zona punti è Alexia Runggaldier, 47esima finale.