Sci Alpino, Aspen - Gigante maschile, 1° manche: Neureuther precede Hirscher

Google Plus

Source: Hans Bezard/Agence Zoom

Riflettori sulle discipline tecniche ad Aspen. Ultimi battiti di Coppa, spazio al gigante maschile. Felix Neureuther si inserisce nell'atteso duello tra Pinturault e Hirscher. Il talento tedesco chiude una manche di pregiata fattura ed anticipa proprio l'austriaco, vincitore della coppa di specialità. Dopo oltre 53 secondi di gara, un solo centesimo divide i contendenti, un distacco risicato che annuncia una grande seconda. In corsa per la vittoria è ovviamente anche il citato Pinturault, terzo a 23 centesimi da Neureuther e primo a prendere il via nella prova odierna.

La Francia ha all'arco una seconda freccia, Mathieu Faivre ha infatti nel mirino il podio. Chiude la top five un altro tedesco, Luitz, 53 centesimi il suo distacco dal connazionale. Nei dieci, gli svedesi Olsson e Myhrer, l'austriaco Schoerghofer, il norvegese Haugen e lo svizzero Murisier.

In difficoltà gli azzurri. Il migliore è De Aliprandini, tredicesimo a 1.26. Otto centesimi peggio fa Moelgg, discreto Paris, lontano Eisath. La seconda discesa è in programma alle 18.30.

I migliori dieci

1 7 NEUREUTHER Felix GER 53.11

2 5 HIRSCHER Marcel AUT 53.12 +0.01

3 1 PINTURAULT Alexis FRA 53.34 +0.23

4 2 FAIVRE Mathieu FRA 53.47 +0.36

5 3 LUITZ Stefan GER 53.64 +0.53

6 13 OLSSON Matts SWE 53.74 +0.63

7 11 MYHRER Andre SWE 53.91 +0.80

8 12 SCHOERGHOFER Philipp AUT 54.00 +0.89

9 4 HAUGEN Leif Kristian NOR 54.25 +1.14

10 18 MURISIER Justin SUI 54.26 +1.15