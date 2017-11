Sci di fondo - Ruka: doppietta norvegese nella sprint in classico, quinto Pellegrino - Ruka Nordic Twitter

La coppa del mondo di Federico Pellegrino si apre con un quinto posto nella sprint in classico. Tre giorni di sci di fondo a Ruka, prova veloce ad introdurre la competizione. In un format non gradito - l'azzurro esprime il meglio in tecnica libera - Pellegrino desta ottima impressione, in qualifica e poi nel contatto corpo a corpo. Controlla quarti e semifinale, ma disperde forse troppe energie. Nell'ultimo atto, chiamato a designare il vincitore, manca la giusta freschezza per fermare l'incedere norvegese. Si impone così Klaebo, davanti a Golberg - ripescato in semifinale. A rifinire il podio è Halfvarsson. Hakola è ottimo quarto, sesto Fossli.

Pellegrino è l'unico di casa Italia ad entrare tra i migliori trenta. De Fabiani firma infatti il 33esimo crono, non basta per accedere ai quarti di finale. Domani è in programma una 15km in tecnica classica, chiusura domenica con un'altra 15km, questa volta in tecnica libera e ad inseguimento.

I primi 6 della sprint

1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot

2 5 GOLBERG Paal

3 19 HALFVARSSON Calle

4 3 HAKOLA Ristomatti

5 4 PELLEGRINO Federico

6 12 FOSSLI Sondre Turvoll

Questa la classifica generale dopo la prima prova

1) Klaebo

2) Golberg +6

3) Hakola +9.3

4) Pellegrino +10.6

5) Halfvarsson +13.4

6) Fossli +15.1