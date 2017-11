Sci di Fondo - Ruka: esulta Nilsson, affonda la Norvegia - Ruka Nordic Twitter

Stina Nilsson si aggiudica un'intensa volata a tre unità, beffando sul traguardo di Ruka l'americana Bjornsen e la russa Belorukova. La svedese si impone così nella sprint in classico, in attesa della prova su distanza in programma nella giornata di domani. Quarta è la seconda scandinava - e seconda svedese - la Ingemarsdotter, quinta l'unica norvegese presente in finale, la Harsem. A completare il pacchetto delle sei, la Parmakoski, padrona di casa.

A destare impressione è la controprestazione di molte protagoniste attese. Falla - trentunesimo tempo in mattinata, prima delle escluse - introduce un pacchetto di qualità, con Oestberg trentasettesima e davanti a Bjoergen - 41esima - e Weng - ancor più attardata. Un carico di lavoro importante in vista della rassegna olimpica di PyeongChang, così si può parzialmente spiegare l'approccio con marce ridotte delle fuoriclasse di Norvegia.

In casa Italia, sessantasettesima è Ilaria Debertolis - 3'32"64, questo il tempo, 11 secondi di troppo per ambire ai quarti di finale.

L'ordine d'arrivo

1 19 NILSSON Stina

2 5 BJORNSEN Sadie

3 13 BELORUKOVA Yulia

4 1 INGEMARSDOTTER Ida

5 8 HARSEM Kathrine Rolsted

6 7 PARMAKOSKI Krista

La classifica generale