Biathlon - Oestersund, 15km femminile: azzurre con propositi importanti - Foto VAVEL

Nel week-end, due gare di squadra per introdurre la stagione. Italia a lungo al comando della staffetta mista, seconda al termine, con Hofer alle spalle della Norvegia. Quest'oggi, inizia il percorso individuale, con la 15km femminile sempre sulla neve di Oestersund. Manca Laura Dahlmeier (out anche Koukalova), la prima donna del circuito, spazio quindi a possibili alternative. Quattro poligoni, un minuto di penalità ad ogni errore, attenzione quindi alla precisione al tiro. L'Italia, da sempre maestra carabina alla mano, punta ad inserirsi in un contesto da podio. Wierer - pettorale n.22 - e Vittozzi, protagoniste domenica, ma anche Runggaldier - 51 - e Sanfilippo - 83.

Gara interessante fin dalle prime battute, ad inaugurare la competizione sono Hildebrand - 1 - e Vitkova - 2. Particolare curiosità per la performance di T.Eckhoff, alle prese con un problema alla vista in via di risoluzione. Scatta con il 10, anticipa Dorin - n.13, una delle papabili per il successo. Wierer è nella morsa di Braisaz e Domracheva, con il 30, poi, Makarainen. La finlandese, fenomenale sci ai piedi, deve trovare discreta giornata al tiro. La Germania, senza Dahlmeier, si affida a Preuss, chiamata ad una stagione di profilo medio-alto.

Sono 103 le atlete presenti alla gara, il via alle 17.15, diretta, come di consueto, su Eurosport.

Qui l'ordine completo di partenza.