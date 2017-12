Sci Alpino - St Moritz, Super G femminile: i pettorali di partenza

A St Moritz, il maltempo altera la prima giornata di gare. Salta la combinata, cancellato il super G destinato ad ultimare la prova dopo lo slalom del mattino. Nessun recupero in data odierna, il week-end si riduce a due Super G, in programma oggi e domani. La disfida sul pendio svizzero è piuttosto interessante, perché contrappone le rinomate regine della velocità a specialiste delle prove tecniche in grado di giocarsi ovunque il successo. Viktoria Rebensburg - due sigilli in gigante - è la prima ad uscire dal cancelletto, nutre ambizioni di vertice, come Mikaela Shiffrin - donna dei record, reduce dal primo assolo in discesa - e Tessa Worley, quarta a Lake Louise. L'americana ha il n.6, la francese il n.11.

Nel novero delle favorite, senza dubbio, Tina Weirather, dominatrice della prima e unica, fin qui, gara di stagione. La Weirather parte subito dopo la Shiffrin ed anticipa Lara Gut - 9 - in ripresa e pericolosa sulle nevi di casa. Un grosso interrogativo oscura il cielo di Lindsey Vonn. In Super G, ancor più che in discesa, rischia di incappare in errori e sbavature. Con il 4, prova ad invertire la rotta.

Prime carte azzurre dal pettorale n.15. Sofia Goggia - nona a Lake Louise - inaugura un terzetto rifinito da Nadia Fanchini e Federica Brignone. Johanna Schnarf - sesta la scorsa settimana, la migliore di casa Italia - ha il 20. Con il 21, Anna Veith, con il 30, Julia Mancuso, campionesse in cerca d'acuto.

L'ordine di partenza

1 1 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

2 2 SCHEYER Christine Head

3 3 HUETTER Cornelia Head

4 4 VONN Lindsey Head

5 5 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

6 6 SHIFFRIN Mikaela Atomic

7 7 WEIRATHER Tina Head

8 8 MOWINCKEL Ragnhild Head

9 9 GUT Lara Head

10 10 HAEHLEN Joana Voelkl

11 11 WORLEY Tessa Rossignol

12 12 GISIN Michelle Rossignol

13 13 VENIER Stephanie Atomic

14 14 FLURY Jasmine Stoeckli

15 15 GOGGIA Sofia Atomic

16 16 FANCHINI Nadia Dynastar

17 17 BRIGNONE Federica Rossignol

18 18 ROSS Laurenne Voelkl

19 19 SUTER Corinne Head

20 20 SCHNARF Johanna Fischer

21 21 VEITH Anna Head

22 22 GRENIER Valerie Rossignol

23 23 NUFER Priska Dynastar

24 24 JOHNSON Breezy Atomic

25 25 TIPPLER Tamara Voelkl

26 26 WILES Jacqueline Rossignol

27 27 SIEBENHOFER Ramona Fischer

28 28 HAASER Ricarda Fischer

29 29 GAUTHIER Tiffany Rossignol

30 30 MANCUSO Julia

Le italiane: 37 Hofer, 45 Bassino, 52 Sosio, 54 Delago, 58 Elena Fanchini.