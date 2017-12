Sci di Fondo, Tour de Ski: il contingente italiano

Sci di Fondo, Tour de Ski: in contingente italiano

Il Tour de Ski edizione 2018 è ormai alle porte. Fermata particolare, perché collocata in anno olimpico. Alcune defezioni eccellenti possono riscrivere la naturale graduatoria, diversi puntano a cogliere una rara opportunità. Mancano, tra gli altri, Klaebo e Bjoergen. L'Italia si presenta con 10 unità, cinque ragazzi e cinque ragazze. L'obiettivo è chiaro, raccogliere risultati importanti al maschile - con Federico Pellegrino e perché no Francesco De Fabiani - difendersi con onore al femminile.

Pellegrino è ovviamente il traino del gruppo. Secondo a Davos alle spalle del cannibale Klaebo, protagonista nella sprint d'apertura del Tour de Ski 2016/2017 in Val Mustair, deve sfruttare le prove veloci per togliersi soddisfazioni di peso. A Lenzerheide, teatro d'avvio, è in programma una sprint a tecnica libera. Pellegrino può quindi ergersi a primo leader. A seguire, una giornata dedicata al passo alternato, prima dell'inseguimento in tecnica libera. Abbiamo citato De Fabiani - lo scorso anno 14esimo assoluto e miglior italiano - in classico deve dire la sua.

Dopo una giornata dedicata al trasferimento, dal 3 gennaio spazio alle due tappe di Oberstdorf. In Germania, sprint in classico - Pellegrino già in finale anche in questa tecnica quest'anno - e mass start in tecnica libera. Epilogo, come da tradizione, in Val di Fiemme. Mass in classico ad introdurre la scalata al Cermis. 9km per definire la classifica finale.

I convocati dell’Italia per il Tour de Ski

Federico Pellegrino

Maicol Rastelli

Francesco De Fabiani

Dietmar Noeckler

Giandomenico Salvadori

Mirco Bertolina

Lucia Scardoni

Greta Laurent

Elisa Brocard

Giulia Stuerz

Il programma maschile

Il programma femminile