Sci di Fondo, Dresda - La sprint femminile parla svedese

Doppietta svedese nella sprint femminile in tecnica libera che inaugura il fine settimana tedesco. A Dresda, Hanna Falk - primo tempo in sede di qualificazione, ma ripescaggio in semifinale data la quarta posizione al termine - precede la connazionale Dahlqvist e Sophie Caldwell. A sorpresa, salta in finale la favorita d'obbligo, Stina Nilsson, complice una caduta. Fuori dai giochi, chiude sesta e staccata, preceduta dalla quarta svedese presente all'atto conclusivo, Anna Dyvik. A rifinire il quadro, l'elvetica Van der Graaff, in evidenza al recente Tour de Ski e qui quarta.

Giornata importante per i colori italiani. Il fondo azzurro si ritaglia infatti una soddisfazione non da poco, pilotando quattro atlete alla fase a eliminazione diretta. La migliore è Gaia Vuerich, brava a superare lo sbarramento dei quarti - seconda nella quarta prova - e a giocarsi la semifinale. Applausi anche per la Stuerz, quindicesima assoluta e terza nel suo quarto di finale. Più indietro Laurent - 21esima - e Roncari - 24esima.

Il week-end prosegue nella giornata di domani con la Team Sprint. Format particolare, gara da interpretare nel modo corretto, con la Svezia, come oggi, come protagonista attesa. Da segnalare, a proposito di Svezia, l'undicesima piazza di Ingemarsdotter, dominante ai quarti, ma fuori gioco con un pizzico di sfortuna prima della finale. Una margherita da cui attingere ricca, date le defezioni norvegesi, difficile presupporre un ribaltone. La gara è in programma alle 11.15.

L'ordine d'arrivo