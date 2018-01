Biathlon, Anterselva: si parte con la sprint femminile

Sesta tappa di coppa del Mondo, si sbarca in Italia, tradizionale appuntamento ad Anterselva. Il fine settimana prende quota con la sprint femminile, in programma nel pomeriggio - il via alle 14.15, diretta su Eurosport. Quinto appuntamento nel format, una protagonista definita fin qui. La slovacca Kuzmina vanta due successi - a Le Grand Bornand e Oberhof - e un secondo posto - a Hochfilzen. Per l'Italia, diversi piazzamenti e il terzo posto di Wierer in Austria. A proposito di Italia, ad Anterselva si rivede Alexia Runggaldier. Contingente di cinque unità, presenti ovviamente Sanfilippo, Vittozzi e Wierer, con Gontier a rifinire il pacchetto.

Le azzurre sono "diluite" lungo la gara. La prima ad aprire il cancelletto è Runggaldier - pettorale n.20 - occorre attendere un po' per ammirare le altre. Sanfilippo ha il 66 e precede Vittozzi - 68 - e Wierer - 72. Al tramonto Gontier - 101. Occorre quindi considerare il possibile mutare delle condizioni meteo e di pista.

Dzhima scatta con il 5, la Finlandia propone subito le sue carte migliori. Makarainen - seconda a Oberhof - ha il 7, Laukkanen segue la connazionale. Con l'11, l'alterna Dorin, con il 18 Valj Semerenko. Attenzione alle gemelle, Vita ha il 34. La Germania schiera la formazione principe. Fari su Dahlmeier - 22 - e Herrmann - 28. La Francia non è solo Dorin, sono quotate Braisaz - 38 - e Bescond - 26. Solemdal - 25 - è la speranza di Norvegia.

Kuzmina, come detto straordinaria per risultati e continuità, parte con il 32, trenino interessante, perché 30 secondi dopo tocca a Domracheva.

L'elenco completo