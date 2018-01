Biathlon, sprint Anterselva: sorpresa Eckhoff, bene Wierer e l'Italia

Tiril Eckhoff in arrivo sul traguardo di Anterselva - Foto Michele Galoppini

E chi se l'aspettava? Dopo una stagione fin qua disastrosa, Tiril Eckhoff mette a segno la sorpresa di giornata e vince la sprint di Coppa del Mondo di biathlon ad Anterselva. La norvegese chiude davanti a Laura Dahlmeier e l'altra sorpresa Vitkova. Molto bene Dorothea Wierer al settimo posto, ma positiva la prova di squadra azzurra, che piazza tutte le partenti nella zona punti (e quindi anche nell'inseguimento di sabato).

Tiril Eckhoff mette a segno uno dei suoi rarissimi 0+0 e quando è così c'è poco da fare. E nulla c'è stato da fare per la concorrenza, Laura Dahlmeier in primis, che ormai pregustava il gusto della vittoria dopo aver completato il poligono senza errori ed aver visto le sue principali avversarie carambolare. Invece, la tedesca cede 12 secondi sugli sci e si accontenta della seconda piazza. 0+0 e podio anche per la Vitkova, a 20 secondi dalla testa. Un errore condanna al quarto posto la Domracheva, che con 10/10 avrebbe vinto la gara di un soffio.

La prima azzurra, come detto, è Dorothea Wierer. Benissimo al primo poligono l'azzurra, che chiude l'intermedio addirittura in testa, con una buona manciata di secondi di vantaggio sulla concorrenza (e 10 secondi sulla poi vincitrice). Arriva molto spedita anche al secondo poligono, in cui spara in piedi con la sua solita velocità, purtroppo pagando un errore al quarto bersaglio, che la fa scivolare dalla prima alla settima posizione, che terrà fino al traguardo (senza l'errore, sarebbe stata seconda o terza). Ma molto bene in casa Italia anche Nicole Gontier. L'azzurra passa indenne al primo poligono a soli 5 secondi dalla Wierer in testa, butta giù i primi due bersagli in piedi ma poi cede alla pressione e commette due errori. La sua velocità sugli sci (11° tempo totale) però la premia con un 19° posto finale, una delle sue migliori gare in carriera.

A punti anche Federica Sanfilippo 25a (1+1, +1:31), Alexia Runggaldier 29a al rientro in gara (0+0, +1:35) e Lisa Vittozzi 40a (2+1, +1:53). Tra le big, disastro Kuzmina 18a (1+1) e Kaisa Makarainen 26a (2+1).