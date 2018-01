Biathlon - Anterselva, sprint maschile: si rinnova il duello J.Boe - Fourcade

Quinta sprint di stagione ad Anterselva per quel che concerne il comparto maschile. Ieri, apertura della sesta tappa di coppa, Eckhoff a sorpresa al successo, positiva la performance di Wierer. Il via, oggi, è previsto alle 14.15 - diretta su Eurosport, cronaca al termine qui su VAVEL. Si rinnova, come di consueto, il duello tra Johannes Boe e Martin Fourcade. Ad Oberhof - ultimo appuntamento nel format - l'ascesa del transalpino, prima sprint conquistata nella corrente annata, dopo tre secondi posti. Johannes Boe vanta invece due affermazioni, a Hochfilzen e Le Grand Bornand. L'intruso, nel duopolio di vertice, è il maggiore dei fratelli Boe - Tarjei. Per lui, sigillo a Oestersund, sette decimi meglio di Fourcade sul traguardo.

L'Italia insegue un acuto, dopo alcuni piazzamenti. Cinque gli atleti azzurri presenti al cancelletto per la prova di casa. Le maggiori speranze sono riposte in Hofer e Windisch. Partono a stretto contatto, il primo ha il pettorale n.29, il secondo il 27. Il primo ad entrare in contatto con il tracciato è Bormolini - 11 - epilogo con Chenal - 82 - e Montello - 89.

La fase più interessante di gara è quella intermedia, inaugurata da Lesser - n.41. I fratelli Boe - Johannes e poi Tarjei - seguono il teutonico, con il 46 il russo Shipulin. Martin Fourcade - 48 - scatta dopo Peiffer, qui può decidersi la contesa. Tra i pettorali bassi, fari su Landertinger - 4 - Guigonnat - terzo a Le Grand Bornand, n.7 - e Svendsen - il campione norvegese è in crescita, di recente secondo a Oberhof sulle code di Fourcade.

Da tenere d'occhio anche Fillon Maillet - pettorale n.20 - e Fak - 21. La Repubblica Ceca punta ad inserirsi con diversi profili nelle posizioni di spicco, così come l'Austria, che come detto può contare anche su Landertinger. Gli iscritti, in totale, sono 110.

L'elenco completo