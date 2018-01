Biathlon, sprint Anterselva: Johannes Boe sorprende Fourcade. Azzurri vittime del vento

Lo stadio di Anterselva durante la gara odierna

Johannes Boe vince la sprint della Coppa del Mondo di biathlon ad Anterselva e lo fa superando il suo rivale diretto della stagione, Martin Fourcade, nonostante un errore in più del francese. In una giornata sconvolta dal vento, che ha spirato in diverse direzioni dopo l'azzeramento ed in diverse fasi della gara, non bene la squadra azzurra, che non piazza alcun atleta tra i primi 10.

L'errore per Boe arriva subito nel poligono da terra, ma la sua velocità sugli sci è subito sembrata di altissimo livello, tale da rintuzzare il giro di penalità rispetto a tantissimi avversari. Ciò che non ci si attendeva è invece il fatto che tra gli avversari recuperati sugli sci ci sia anche Martin Fourcade. Il francese, pettorale rosso e giallo, ha chiuso la gara senza errori, ma nulla ha potuto contro il norvegese, davanti di 12 secondi al traguardo. Completa il podio il tedesco Peiffer (0+0) che chiude a 42 secondi di ritardo.

Gara positiva anche per il russo Shipulin, in forma sempre migliore in vista olimpica, che paga un errore nel poligono in piedi e si deve accontentare del quarto posto a 46 secondi di ritardo, davanti alla sorpresa Jacquelin (0+0, +53.7).

Più attardati gli italiani. Grande sofferenza nel poligono da terra sia per Hofer che per Windisch: Hofer commette due errori in un poligono che gli ha rubato anche tantissimo tempo in termini di esecuzione, mentre addirittura sono 4 per Windisch. Meglio è andata in piedi: un errore per Hofer e 0 per l'atleta di Anterselva, per un poligono che salva la prestazione e piazza Windisch in 17a posizione e Hofer in 27a, comunque estremamente vicini alla top10. Si qualifica all'inseguimento di domani anche Giuseppe Montello, vittima di un solo errore all'ultimo bersaglio di giornata, che gli costa la top25 e che lo piazza attorno alla 45a posizione. Niente da fare per Chenal (0+0 ma 65°) e Bormolini (1+2 e 78°).