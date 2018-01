Biathlon - Anterselva, Inseguimento maschile: J.Boe è perfetto, Fourcade alza bandiera bianca

Johannes Boe sigilla, con il piglio del padrone, la seconda vittoria ad Anterselva. Dopo l'assolo di ieri nella sprint, il fenomeno norvegese replica nell'inseguimento. Al cancelletto di partenza, il vantaggio è risicato, alle spalle di Boe si staglia l'ingombrante Fourcade. Johannes non trema, anzi trova linfa nel duello. Il primo poligono decide in sostanza la sfida, Boe fa 5/5 e scappa, Fourcade commette l'unico errore di giornata ed esce dalla serie con 37 secondi di ritardo sul groppone. Il resto è accademia, i due conducono una gara esente da pecche, Boe sci ai piedi conferisce al successo dimensioni di trionfo. Oltre un minuto il distacco di Fourcade.

Completa il podio Anton Shipulin. Il russo, ad eccezione di una sbavatura iniziale a terra, si conferma in crescita, al poligono e nella componente fondo. Dopo la seconda sessione, Shipulin si colloca in terza piazza. La situazione resta così immutata fin sul traguardo. Il beffato è Peiffer, più lento del russo e colpito da un'imprecisione nella fase centrale della contesa. Da applausi, invece, la rimonta di Svendsen. Il norvegese rifinisce la top five e rientra addirittura dalla 32esima piazza. Forcing conclusivo - dopo il 20/20 - per saltare Eder e Jacquelin. Nonostante i due errori, il transalpino resta in quota dopo l'ottima sprint.

Nei dieci, Desthieux, Birkeland e Eberhard. L'Italia non trova lo squillo, complice una giornata non semplice carabina alla mano. Windisch pecca cinque volte, Hofer addirittura sei. Non basta un ultimo giro competitivo per abbracciare posizioni nobili. Windisch è diciassettesimo, Hofer trentaseiesimo. Quarantasettesimo, infine, Montello.

L'ordine d'arrivo