Biathlon, mass start Anterselva, Wierer: "Piccolo problema al fucile all'ultimo poligono, comunque soddisfatta"

Dorothea Wierer in mix zone dopo la mass-start di Anterselva - Foto Michele Galoppini

Buon risultato della squadra azzurra nella mass start di Coppa del Mondo di Anterselva. Le nostre Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Nicole Gontier mancano il podio, sebbene la Wierer abbia sfiorato addirittura la vittoria, ma si portano a casa una top10 e due top20. Queste, le parole delle tre azzurre dopo la fine della gara.

Dorothea Wierer

"Sono arrivata all'ultimo poligono senza pressione e senza pensare di potermi giocare la vittoria. Purtroppo nel penultimo giro sugli sci, in pista mi è caduta addosso della neve [a causa della nevicata nella notte, molta neve fresca cadeva dagli alberi spostata dal vento] e mi è entrata nella diottra del fucile, ho dovuto soffiarla fuori, ho perso il ritmo dal primo colpo, non ho fatto quello che dovevo ed è andata come avete visto. Forse avrei dovuto curare di più l'ultimo bersaglio che poi ho mancato, ma è facile dirlo dopo la gara [sorride].

"Oggi la neve era lentissima ed i giri di penalità hanno avuto un ruolo anche sulla mia prestazione dell'ultimo giro. Neve che era lenta, profonda, lentissima, proprio come non mi piace. Io preferisco nevi molto veloci e compatte, neve facili, come piacciono a tutte [ride]. Poi dietro di me avevo atlete molto forti sugli sci all'ultimo giro, sapevo sarebbe stata dura resistere, questo è il biathlon.

"Non sono per nulla delusa, dopotutto Anterselva è andata benissimo anche se oggi ho perso la vittoria all'ultimo giro. Ho fatto un podio in casa, che era ciò che volevo ottenere, e ne esco molto positiva per il futuro. Ho più fiducia in me stessa e felice. Peraltro anche oggi c'era tantissimo tifo, in pista ed al poligono. Sono molto orgogliosa non ci siano solo tedeschi [ride]."

Lisa Vittozzi

"Oggi mi è uscita tutta la stanchezza accumulata in questi giorni, ho fatto più fatica del solito. Poi tre errori sono decisamente troppi per una mass-start, ma le batterie scariche si sono fatte sentire. Sono contenta di avere qualche giorno per ricaricarmi per poi pensare all'appuntamento clou.

"Anterselva non è stata sicuramente una delle mie migliori trasferte, ma ci sono diversi aspetti positivi di cui tenere conto e da memorizzare, per poi essere riutilizzati la prossima volta.

"In ritiro a Lenzerheide sicuramente continuerò a lavorare sul tiro, un aspetto sempre molto importante. In termini di fondo, la forma dovrebbe arrivare come previsto proprio in vista olimpica, quindi cercherò solo di stare bene ed in salute."

Nicole Gontier

​"Oggi ho ottenuto il mio migliore risultato di Coppa del Mondo in questa stagione. Sicuramente al tiro mi sono sbloccata anche grazie alla staffetta di Ruhpolding. E poi avere sempre la possibilità di allenarmi con le altre ragazze mi aiuta tantissimo, le azzurre sono tra le migliori tiratrici e questo mi dà molta sicurezza.

"Sono contenta anche per come è andata sugli sci, peccato davvero che anche oggi ci sia stato quell'errore in più, proprio all'ultimo bersaglio. Senza di quello sarebbe stata probabilmente una top10, ma sono sicuro arriverà anche quella.

"Qui ad Anterselva ho fatto il mio, sono contenta dei risultati e sono contenta di aver dimostrato di avere il livello per continuare a gareggiare in Coppa del Mondo dopo un periodo complicato. Ora riposo qualche giorno e poi vediamo per l'Olimpiade."