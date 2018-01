Olimpiadi PyeongChang: i convocati azzurri della FISI

Omar Visintin - Foto Pentaphoto

Mancano ancora un po' di nomi, ma si comincia a definire la lunga lista di atleti italiani che prenderanno parte alle Olimpiadi di PyeongChang, che prenderanno il via tra due settimane circa. La FISI ha infatti diramato i nomi degli atleti di buona parte delle discipline da essa gestite.

SLITTINO



Singolo femminile

ROBATSCHER Sandra

VOETTER Andrea

Singolo maschile

FISCHNALLER Dominik

FISCHNALLER Kevin

RIEDER Emanuel

Doppio

MALLEIER Fabian

NAGLER Ivan

RASTNER Patrick

RIEDER Ludwig



SKELETON



CECCHINI Josef Luke



BOB



BERTAZZO Simone (pilota)

BILOTTI Lorenzo

FONTANA Simone

VARIOLA Mattia

COSTA Francesco (riserva)



BIATHLON



Settore femminile

GONTIER Nicole

RUNGGALDIER Alexia

SANFILIPPO Federica

VITTOZZI Lisa

WIERER Dorothea

Settore maschile

BORMOLINI Thomas

CHENAL Thierry

HOFER Lukas

MONTELLO Giuseppe

WINDISCH Dominik



SALTO



Atleti in via di definizione



COMBINATA NORDICA



PITTIN Alessandro

Altri atleti in via di definizione



SCI FONDO



DE FABIANI Francesco

NOECKLER Dietmar

PELLEGRINO Federico

Altri atleti in via di definizione



SCI ALPINO



Settore maschile

DE ALIPRANDINI Luca

FILL Peter

GROSS Stefano

INNEROFER Christof

MOELGG Manfred

PARIS Dominik

TONETTI Riccardo

Settore femminile

BASSINO Marta

BRIGNONE Federica

COSTAZZA Chiara

CURTONI Irene

FANCHINI Nadia

GOGGIA Sofia

MOELGG Manuela

SCHNARF Johanna

Altri atleti in via di definizione



SNOWBOARDCROSS

Settore femminile

BELINGHERI Sofia

BRUTTO Raffaella

GALLINA Francesca

MOIOLI Michela

Settore maschile

GODINO Michele

PERATHONER Emanuel

SOMMARIVA Lorenzo

VISINTIN Omar



Altri atleti in via di definizione, anche per le altre discipline dello snowboard.



FREESTYLE

Atleti in via di definizione