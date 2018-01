Sci di fondo - Seefeld, sprint maschile in tecnica libera: domina Klaebo, Pellegrino quarto

Johannes Klaebo si conferma artista principe. Il norvegese, primo a Planica in classico la scorsa settimana, si ripete a Seefeld in altra tecnica. Klaebo piazza il primo punto in sede di qualificazione ed entra con il miglior crono nei quarti. Impressione di sicurezza, margine sulla concorrenza. Ad insidiarlo è il transalpino Chanavat. Lo scandinavo scaraventa sulla neve potenza e classe, si impone di circa mezzo secondo. Elettrica anche la lotta per il podio, Pellegrino termina senza gloria, anticipato dallo svedese Halfvarsson. Quinto è il russo Retivykh, sesto Iversen. Primo nella seconda semifinale, Iversen alza subito bandiera bianca nell'atto conclusivo.

Azione meno incisiva di altre volte, invece, per Pellegrino, a rischio già in semifinale. Quarto tempo - in una prova di alto profilo, con un campo partenti d'eccellenza - e ripescaggio. Sulla retta d'arrivo, l'amaro responso. Un altro azzurro chiude nei trenta, è Zelger - 24esimo riferimento e poi sesta posizione nel suo quarto di finale. Subito fuori, invece, Bertolina, Gabrielli e Hellweger.

Il programma si chiude, come al femminile, con una gara su distanza in tecnica libera. Anche qui partenza di massa. Il via è previsto alle 11.20, 15 i chilometri da percorrere.

L'ordine d'arrivo