Pyeongchang 2018, la entry list ufficiale del pattinaggio di figura

La stagione olimpica è ormai entrata nel vivo e gli atleti sono in viaggio verso la Corea del Sud dove a breve avranno inizio i XXIII Giochi olimpici invernali. Pyeongchang accoglierà, tra gli altri, i pattinatori migliori al mondo, che si sfideranno nelle competizioni singole e nel team event portando i colori della propria nazione.

È stata così resa ufficiale la lista dei partecipanti alle Olimpiadi invernali, che vede atleti con palmarés da capogiro, tra nomi attesi e sorprese. Team di rilievo è il Canada, con Patrick Chan tra gli uomini e Tessa Virtue/Scott Moir nella danza, tutti medaglia d’argento alle Olimpiadi di Sochi nel 2014. Tanta attesa anche per quanto riguarda il Giappone, con Yuzuru Hanyu che torna alle competizioni dopo un infortunio che lo ha costretto ad uno stop. Il giovane nipponico però sarà in pista per confermare il primato assoluto e difendere l’oro olimpico arrivato quattro anni fa. Dovrà vedersela con Javier Fernández, atleta di punta della poco ricca spedizione spagnola. È invece lunghissima la lista dei pattinatori statunitensi, con Nathan Chen favorito nella lotta per la medaglia tra gli uomini, mentre nella danza a contendersi il primato nazionale ci saranno i fratelli Shibutani, Madison Chock/Evan Bates e Madison Hubbell/Zachary Donohue. Le tre coppie a stelle e strisce però non avranno vita facile, perché la Francia ha confermato l’ovvia presenza di Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron, detentori del record del mondo per il punteggio più alto mai raggiunto e che potranno battere gli eterni Virtue/Moir.

Nessuna sorpresa in casa Italia, con Carolina Kostner che comanda la spedizione. Il campo femminile scenderà in pista anche Giada Russo, al primo appuntamento olimpico. Esordio a cinque cerchi anche per il giovane Matteo Rizzo, campione italiano in carica e nono agli ultimi Europei. Nelle coppie di artistico vedremo di nuovo Nicole Della Monica/Matteo Guarise, mentre Valentina Marchei /Ondrej Hotarek ripetono l’esperienza olimpica in veste diversa, pattinando in coppia (nel 2014 la Marchei ha gareggiato da singola). L’Italia schiera altre due coppie, stavolta nella danza: Anna Cappellini/Luca Lanotte e Charlène Guignard/Marco Fabbri.

Si attenuano, almeno per ora, le polemiche che hanno visto protagonisti gli atleti russi, costretti a gareggiare sotto bandiera neutra a causa dei ripetuti scandali dovuti al doping. Grandi assenti saranno Ksenia Stolbova/Ivan Bukin, medaglia d’argento a Sochi ma non invitati a Pyeongchang dalla Federazione russa. Sotto il nome di OAR (Olympic Athletes from Russia), gareggeranno invece le due stelle russe, Alina Zagitova, campionessa europea in carica, ed Evgenia Medvedeva.

Mancherà all’appello anche Alexander Majorov, che non è riuscito a raggiungere il punteggio richiesto dalla Federazione svedese per poter partecipare ai giochi olimpici. Qualificata ma assente è poi la coppia di Israele Isabella Tobias/Ilia Tkachenko, a causa del rifiuto di cittadinanza israeliana richiesta da Tkachenko.

Di seguito la entry list completa dei pattinatori che prenderanno parte ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang: