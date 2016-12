Google Plus

Sci Alpino - Val d'Isere, discesa libera 2° prova: squillo Goggia, terza la Gut - Source: Christophe Pallot

Sofia Goggia illumina di talento e freschezza la Oreiller-Killy. L'azzura è infatti la più veloce nella seconda prova cronometrata, preambolo della combinata in programma domani. Sensibilità e coraggio, un "disprezzo" giovanile per neve e tracciato. Sofia dipinge le traiettorie e anticipa di 31 centesimi Cornelia Huetter, straripante nel tratto iniziale. Rallenta - dopo l'ottima performance di ieri - Lara Gut. L'elvetica è terza, ma resta nel lotto delle favorite per le gare del fine settimana.

Poche novità rispetto alla prima discesa. Quarta è la Siebenhofer, la Stuhec - dominatrice a Lake Louise - è sesta. Nel mezzo, Kajsa Kling. Non solo Goggia, la squadra azzurra pone nelle dieci anche Elena Fanchina, settima, e Johanna Schnarf, ottava. Nadia Fanchini è invece tredicesima. Nelle trenta Stuffer, ventitreesima, Brignone, ventisettesima e favorita per indossare il pettorale nella discesa in programma sabato, e Delago, trentesima, davanti ad Elena Curtoni.

Cresce Tina Weirather - nona - mentre Laurenne Ross, decima, è la prima delle americane. Su una pista non impossibile, ma da interpretare con attenzione, continua a faticare la Rebensburg, oggi diciottesima, mentre splende la Worley, dodicesima, a 1.63 dalla Goggia.

In chiave combinata, molto bene l'austriaca Kirchgasser, diciannovesima, ma anche Holdener e Gisin possono recitare da protagoniste. La discesa, domani, è in agenda alle 10.30, alle 14 la sfida tra i pali stretti.

Le prime dieci

1 20 GOGGIA Sofia 1:46.48

2 7 HUETTER Cornelia 1:46.79 +0.31

3 3 GUT Lara 1:47.33 +0.85

4 14 SIEBENHOFER Ramona 1:47.53 +1.05

5 9 KLING Kajsa 1:47.60 +1.12

6 5 STUHEC Ilka 1:47.67 +1.19

7 2 FANCHINI Elena 1:47.76 +1.28

8 16 SCHNARF Johanna 1:47.77 +1.29

9 19 WEIRATHER Tina 1:47.79 +1.31

10 17 ROSS Laurenne 1:47.94 +1.46

Il quadro completo