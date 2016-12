Sci Alpino - Val Gardena, discesa libera 2° prova: Jansrud firma il miglior tempo, Fill "vede" il podio

Google Plus

Source: Francis Bompard

Il Super G di domani apre la due giorni dedicata alla velocità sulla mitica Saslong. Importante quindi analizzare le indicazioni che offre la seconda prova cronometrata. Dopo un avvio in sordina - posizioni di rincalzo mercoledì - Jansrud e Svindal schiacciano sull'acceleratore e si portano nelle nobili posizioni della graduatoria. Jansrud - leader della specialità - stacca il miglior tempo, precedendo di 5 centesimi Nyman, temibile qui in Gardena. A completare il podio di giornata Max Franz. Svindal è invece settimo, a 32 centesimi.

Balza all'occhio lo straordinario equilibrio. Venti sciatori sono racchiusi in un secondo, Casse, appunto ventesimo, paga 97 centesimi e brucia di poco Heel. Il miglior italiano al traguardo è ancora Peter Fill. Perde qualche posizione, chiude undicesimo, ma resta fiducioso per la gara in programma domani. Fill anticipa due possibili protagonisti, l'americano Ganong e lo svizzero Janka.

Diciassettesimo è Paris, dopo i trenta Innerhofer. Il leader della prima prova - l'austriaco Mayer - precipita in ventiduesima posizione e paga 1.08. Guai però a sottovalutare il fuoriclasse di Sankt Veit an der Glan.

I migliori

1 5 JANSRUD Kjetil 1:57.83

2 17 NYMAN Steven 1:57.88 +0.05

3 29 FRANZ Max 1:57.95 +0.12

4 23 GIRAUD MOINE Valentin 1:58.05 +0.22

5 30 STRIEDINGER Otmar 1:58.14 +0.31

6 7 SVINDAL Aksel Lund 1:58.15 +0.32

7 11 THEAUX Adrien 1:58.16 +0.33

8 20 GUAY Erik 1:58.25 +0.42

9 60 BENNETT Bryce 1:58.26 +0.43

10 8 BAUMANN Romed 1:58.29 +0.46

11 15 FILL Peter 1:58.31 +0.48

Il quadro completo

I risultati della prima prova

Il programma

Venerdì

Super G 12.15

Sabato

Discesa 12.15