Sci Alpino - Val d'Isere, Combinata femminile: i pettorali della prova di discesa - Source: Alain Grosclaude

52 atlete al via. La discesa odierna - atto primo della combinata che inaugura il week-end (lo slalom è in programma alle 14) - offre diversi spunti di riflessione, perchè accoglie sciatrici attente a rifinire i dettagli in vista delle prove veloci di sabato e domenica e specialiste del format a caccia invece di un successo di Coppa. Lara Gut indossa il pettorale n.1 ed apre quindi la gara. Il via alle 10.30.

L'Italia, almeno inizialmente, non ha credenziali da podio, ma può comunque far bene. La crescita di Federica Brignone - n.10 per lei - tra i pali stretti induce all'ottimismo. Serve una discesa perfetta per non perdere eccessivo terreno. Attenzione anche a Johanna Schnarf, in pista poco dopo Federica, e alla mirabolante Sofia Goggia. La Goggia prende il via per ventesima, con diversi riferimenti quindi per valutare avversarie e tracciato.

Nelle trenta altre tre azzurre: Marsaglia - 15 - Bassino - 25 - E.Curtoni - 28. L'ultima ad uscire dal cancelletto del comparto Italia è invece Anna Hofer, n.37.

Per quel che riguarda la combinata, diverse - stando alle due prove cronometrate - le ragazze da seguire. Michaela Kirchgasser, da tempo specialista del genere, appare in palla. L'obiettivo è chiaro, difendersi nella velocità per risalire la china in slalom. L'austriaca ha il 7, prima di lei, con il 5, Wendy Holdener, talento elvetico in grado di prendersi diverse soddisfazioni nelle prove tecniche. Superiore alla Kirchgasser in slalom, le concede forse qualcosa in discesa. Infine attenzione alla Gisin.

Le prime trenta

1 1 GUT Lara Head

2 2 FERK Marusa Stoeckli

3 3 GAGNON Marie-Michele Rossignol

4 4 BAILET Margot Salomon

5 5 HOLDENER Wendy Head

6 6 BRODNIK Vanja Stoeckli

7 7 KIRCHGASSER Michaela Atomic

8 8 STUHEC Ilka Stoeckli

9 9 FEIERABEND Denise Head

10 10 BRIGNONE Federica Rossignol

11 11 SCHNARF Johanna Fischer

12 12 ROSS Laurenne Voelkl

13 13 MOWINCKEL Ragnhild Head

14 14 KLING Kajsa Head

15 15 MARSAGLIA Francesca Voelkl

16 16 KOPP Rahel Rossignol

17 17 BARTHET Anne-Sophie Head

18 18 HUETTER Cornelia Voelkl

19 19 WORLEY Tessa Rossignol

20 20 GOGGIA Sofia Atomic

21 21 PUCHNER Mirjam Atomic

22 22 SCHNEEBERGER Rosina Voelkl

23 23 GISIN Michelle Rossignol

24 24 DELAGO Nicol Atomic

25 25 BASSINO Marta Salomon

26 26 MAIER Sabrina Voelkl

27 27 DORSCH Patrizia Stoeckli

28 28 CURTONI Elena Head

29 29 SIEBENHOFER Ramona Head

30 30 NUFER Priska

La start list completa

