Sci Alpino, Val Gardena: Super G maschile, i pettorali di partenza

Source: Alexis Boichard

Secondo Super G di stagione in Gardena. Dopo l'approccio in Val d'Isere - con il successo di Jansrud davanti al connazionale Svindal e la terza posizione del nostro Paris - il circuito maschile si misura sulla mitica Saslong. Due giorni di prove, in discesa, per assimilare la pista, entrare in confidenza con la neve. Jansrud, assente nelle recenti gare tecniche, torna a ruggire, per confermare il suo status di leader nella velocità e per avvicinare Hirscher nella classifica generale. Primo tempo, per lui, nella seconda prova cronometrata. In crescita, dopo un avvio d'attesa, anche Svindal.

L'Italia si affida soprattutto a Fill e Paris, ma l'impressione è di un generale equilibrio. Si entra nel vivo fin dalle battute iniziali, Kline veste il pettorale n.2, Theaux il 3. Attenzione a Ganong, con il 6. L'americano precede due azzurri, Paris e Casse. Janka, in grande condizione, parte con l'11, prima di Matthias Mayer, il migliore nella prima prova.

Jansrud si presenta al cancelletto con il 15 - dopo Innerhofer - Svindal ha il 17. Siamo qui nelle fasi cruciali, perché Feuz e Fill completano un terzetto di alta qualità. Infine, con il 30, Nyman, pericoloso sulle nevi della Gardena. Tra i pettorali alti, da seguire Kueng e Osborne-Paradis. Gli atleti al via sono 72, l'ultimo azzurro è Heel con il 66. Il via alle 12.15.

I primi trenta

1 1 WEIBRECHT Andrew Head

2 2 KLINE Bostjan Stoeckli

3 3 THEAUX Adrien Head

4 4 BAUMANN Romed Salomon

5 5 COOK Dustin Head

6 6 GANONG Travis Atomic

7 7 PARIS Dominik Nordica

8 8 CASSE Mattia Head

9 9 KRIECHMAYR Vincent Fischer

10 10 GUAY Erik Head

11 11 JANKA Carlo Rossignol

12 12 MAYER Matthias Head

13 13 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

14 14 INNERHOFER Christof Rossignol

15 15 JANSRUD Kjetil Head

16 16 SANDER Andreas Atomic

17 17 SVINDAL Aksel Lund Head

18 18 FEUZ Beat Head

19 19 FILL Peter Atomic

20 20 REICHELT Hannes Salomon

21 21 WEBER Ralph Head

22 22 SCHWEIGER Patrick Salomon

23 23 BRANDNER Klaus Nordica

24 24 HUDEC Jan Stoeckli

25 25 GIEZENDANNER Blaise Head

26 26 TUMLER Thomas Atomic

27 27 FRANZ Max Atomic

28 28 ROGER Brice Rossignol

29 29 CAVIEZEL Mauro Atomic

30 30 NYMAN Steven

