Sci Alpino, Val d'Isere - Combinata femminile: Ross in testa dopo la discesa, bene le azzurre

Laurenne Ross - pettorale n.12 - strappa il miglior tempo nella discesa valida per la combinata. La sciatrice a stelle e strisce precede l'austriaca Huetter e la slovena Stuhec. Nella mattinata sulla Oreiller-Killy, a brillare è soprattutto l'Italia della velocità. Sofia Goggia chiude quarta a 87 centesimi. Una prova in crescendo per la fuoriclasse azzurra. Sesta è, invece, Johanna Schnarf. La Schnarf precede di un centesimo la Siebenhofer, positiva nelle prove dei giorni scorsi.

Settima è Lara Gut, ex aequo con la Siebenhofer. L'elvetica - n.1 al via - patisce forse le condizioni della neve e non riesce ad esprimere, specie nel primo tratto, il suo potenziale. Al secondo intermedio, addirittura nove decimi di distanza dalla Stuhec, per confrontare due delle principali protagoniste. Con il passare dei secondi, la Gut cresce e inizia a dipingere le traiettorie, senza però strappare l'occhio. Emblematico lo sguardo al traguardo, visibilmente insoddisfatta la detentrice della generale.

Di altro umore la nostra Nicol Delago, al via con il pettorale 24 e nona al termine. Paga 1.70 dalla Ross, ma conduce una prova di grande coraggio. Dodicesima e in corsa per un piazzamento importante in combinata è Federica Brignone. Zoppica nel piano iniziale, poi, quando aumenta la velocità, riesce a condurre alla perfezione i materiali. Quattordicesima la Marsaglia, fuori anzitempo Bassino ed E.Curtoni.

Attenzione al possibile ritorno in slalom di Kirchgasser - +2.82 - e Holdener, +3.33. Alle 14 la prova tra i pali stretti.

Le migliori

1 12 ROSS Laurenne USA 1:46.01

2 18 HUETTER Cornelia AUT 1:46.33 +0.32

3 8 STUHEC Ilka SLO 1:46.75 +0.74

4 20 GOGGIA Sofia ITA 1:46.88 +0.87

5 36 SCHEYER Christine AUT 1:47.50 +1.49

6 11 SCHNARF Johanna ITA 1:47.67 +1.66

7 29 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:47.68 +1.67

7 1 GUT Lara SUI 1:47.68 +1.67

9 24 DELAGO Nicol ITA 1:47.71 +1.70

10 40 VENIER Stephanie AUT 1:47.80 +1.79

11 14 KLING Kajsa SWE 1:47.85 +1.84

12 10 BRIGNONE Federica ITA 1:47.87 +1.86