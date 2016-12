Sci Alpino - Val Gardena, discesa libera maschile: l'ordine di partenza

Kjetil Jansrud è l'assoluto dominatore della velocità. Il Super G della Gardena conferma le sensazioni della Val d'Isere. Il norvegese - bottino pieno al momento - si presenta così da favorito anche per la discesa odierna. Freccia a tre punte per la Norvegia, in grado di sfruttare l'abilità di Kilde - ieri secondo - e la forza di Svindal, a caccia di riscatto dopo una prova non ottimale. I tre partono con pettorale basso, Svindal ha il 5, Jansrud il 7, Kilde il 10.

Ad aprire la prova, Carlo Janka. L'elvetico è con costanza nei pressi dei migliori ed insegue un acuto in grado di nobilitare l'avvio di stagione e ravvivare antichi fasti. L'Italia - per la prima volta nelle retrovie - prova a "ricostruirsi" sulla Saslong. Innerhofer - n.8 - e Fill - n.9 - le prime carte azzurre, con Peter pronto a ripetere le ottime cose del week-end francese. Può provarci anche Paris, il migliore in Super G.

Altri quattro atleti a difendere il tricolore. Buzzi parte con il 33, Pangrazzi con il 49, a un passo dalla chiusura Hell - 58 - e Battilani - 59.

Le possibili alternative al monopolio norvegese albergano tra il tredicesimo e il ventesimo pettorale. Theaux inaugura una sequenza d'alta qualità, al cui interno troviamo Matthias Mayer, il più veloce nella prima prova cronometrata, e Steven Nyman, sempre pericoloso in Gardena. Erik Guay, sul podio in Super G, ha il 18, lo sloveno Kline il 20.

Il via alle 12.15, diretta Raisport ed Eurosport.

I primi trenta

1 1 JANKA Carlo Rossignol

2 2 GIRAUD MOINE Valentin Salomon

3 3 FEUZ Beat Head

4 4 KUENG Patrick Salomon

5 5 SVINDAL Aksel Lund Head

6 6 GANONG Travis Atomic

7 7 JANSRUD Kjetil Head

8 8 INNERHOFER Christof Rossignol

9 9 FILL Peter Atomic

10 10 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

11 11 PARIS Dominik Nordica

12 12 BAUMANN Romed Salomon

13 13 THEAUX Adrien Head

14 14 MAYER Matthias Head

15 15 NYMAN Steven Fischer

16 16 CLAREY Johan Head

17 17 FAYED Guillermo Head

18 18 GUAY Erik Head

19 19 REICHELT Hannes Salomon

20 20 KLINE Bostjan Stoeckli

21 21 SANDER Andreas Atomic

22 22 STRIEDINGER Otmar Rossignol

23 23 KROELL Klaus Salomon

24 24 CASSE Mattia Head

25 25 POISSON David Salomon

26 26 FRANZ Max Atomic

27 27 GIEZENDANNER Blaise Head

28 28 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

29 29 KRIECHMAYR Vincent Fischer

30 30 WEIBRECHT Andrew Head

