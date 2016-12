Google Plus

Sci Alpino - Val d'Isere, Discesa libera: l'ordine di partenza, Goggia con il 4

Il week-end in Val d'Isere prosegue senza sosta. In archivio la combinata, spazio a una due giorni dedicata alla velocità. Apre la discesa, chiude, domenica, il Super G. La debacle nella manche di Slalom costringe Lara Gut ad inseguire. L'elvetica deve sfruttare l'assenza della Shiffrin, ma la pressione, al momento, schiaccia le speranze della detentrice della coppa assoluta. L'occasione di riscatto quest'oggi, con la Gut chiamata a un deciso cambio di passo. Dopo il buon riscontro nella prima prova cronometrata, qualche difficoltà nelle successive uscite, specie ieri, nella parte alta. La Gut indossa il pettorale n.9, ma prima di lei sono diverse le atlete da seguire.

Tina Weirather è la prima ad uscire dal cancelletto, con il 4 tocca a Sofia Goggia. Sul podio - a sorpresa - in combinata, Sofia strizza l'occhio alla vetta della generale. A caccia di un successo, parte nel lotto delle favorite, pronta a prendersi definitivamente la ribalta. Pericolosa, con il 5, Kajsa Kling, così come la Huetter, strepitosa, a tratti, nella discesa della combinata.

La seconda azzurra è Johanna Schnarf. La Schnarf anticipa Laurenne Ross, perfetta nello sfruttare al meglio materiali clamorosi ieri. L'americana può inseguire una prestazione di livello. Ilka Stuhec - a braccetto con la Goggia in questo avvio di stagione, reduce dall'ennesima vittoria di Coppa - indossa il 13, mentre tra il 14 e il 18 ci sono ben quattro sciatrici italiane. Elena e Nadia Fanchini (14 - 15), poi Elena Curtoni e Verena Stuffer, con la Rebensburg a "spezzare" la lista tricolore.

Nelle trenta, da seguire anche Miklos - 19 - Siebenhofer - 20 - e diverse carte a "stelle e strisce". Con il 32, Federica Brignone, in crescita nella velocità, con il 39 Nicol Delago, entusiasta ieri dopo l'ottima performance in discesa. 53 atlete al via, si parte alle 10.30.

Le prime trenta

1 1 WEIRATHER Tina Atomic

2 2 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

3 3 SUTER Corinne Head

4 4 GOGGIA Sofia Atomic

5 5 KLING Kajsa Head

6 6 COOK Stacey Stoeckli

7 7 HUETTER Cornelia Voelkl

8 8 GOERGL Elisabeth Head

9 9 GUT Lara Head

10 10 SCHNARF Johanna Fischer

11 11 ROSS Laurenne Voelkl

12 12 PUCHNER Mirjam Atomic

13 13 STUHEC Ilka Stoeckli

14 14 FANCHINI Elena Dynastar

15 15 FANCHINI Nadia Dynastar

16 16 CURTONI Elena Head

17 17 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

18 18 STUFFER Verena Fischer

19 19 MIKLOS Edit Head

20 20 SIEBENHOFER Ramona Head

21 21 JOHNSON Breezy Atomic

22 22 TVIBERG Maria Therese Head

23 23 MARSAGLIA Francesca Voelkl

24 24 WILES Jacqueline Rossignol

25 25 MOWINCKEL Ragnhild Head

26 26 HAEHLEN Joana Voelkl

27 27 MCKENNIS Alice Head

28 28 BAILET Margot Salomon

29 29 SCHEYER Christine Head

30 30 VENIER Stephanie Atomic

