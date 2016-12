Sci Alpino - Val d'Isere, Super G: l'ordine di partenza, apre Nadia Fanchini, Goggia con il 20

Il week-end in Val d'Isere si chiude con il Super G in programma quest'oggi. Il via alle 10.30, Nadia Fanchini la prima ad uscire dal cancelletto. Dopo la straordinaria prova di ieri, con quattro atlete tra la terza e la sesta posizione, l'Italia della velocità sogna ovviamente in grande, consapevole di avere all'arco più frecce di qualità. L'attenzione gravita soprattutto attorno a Sofia Goggia, in striscia aperta da tempo e a un passo dalla vetta della classifica generale. Complice anche l'assenza di Mikaela Shiffrin, la Goggia può tentare l'assalto. Sofia parte con il pettorale n.20.

Gara molto importante anche per Lara Gut. Alla casella punti un deprimente 0 dopo due giorni in chiaroscuro. L'uscita nello slalom della combinata, il bis in negativo in discesa. Ultima occasione per riscattare un fine settimana ricco di aspettative, ma foriero di dubbi e insicurezze. N.7 per la stella elvetica.

Sono ovviamente diverse le atlete da tenere in considerazione. La Huetter ha un particolare feeling con il tracciato e ha il 5, la Weirather il 9, la Rebensburg - fuori in discesa - il 13. Favorita d'obbligo è però Ilka Stuhec, dominatrice a Lake Louise e in grado di confermarsi in format diversi anche qui in Val d'Isere. La slovena si culla in un periodo d'oro, ennesima gemma in arrivo? Parte con il 17, quindi con diversi riferimenti.

Tornando in casa Italia, tre azzurre in sequenza tra il 10 e il 12. Federica Brignone - ottimo 14° posto in discesa - segue la Marsaglia e precede Elena Curtoni. Johanna Schnarf ha il 19, Elena Fanchini il 24. Dopo le migliori trenta, infine, Agerer, 32, Hofer, 37, Delago, 48, e Bassino, 53.

Nel complesso, 57 le sciatrici alla partenza.

Le prime trenta

1 1 FANCHINI Nadia Dynastar

2 2 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

3 3 KLING Kajsa Head

4 4 MOWINCKEL Ragnhild Head

5 5 HUETTER Cornelia Voelkl

6 6 GOERGL Elisabeth Head

7 7 GUT Lara Head

8 8 VENIER Stephanie Atomic

9 9 WEIRATHER Tina Atomic

10 10 MARSAGLIA Francesca Voelkl

11 11 BRIGNONE Federica Rossignol

12 12 CURTONI Elena Head

13 13 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

14 14 PUCHNER Mirjam Atomic

15 15 ROSS Laurenne Voelkl

16 16 WORLEY Tessa Rossignol

17 17 STUHEC Ilka Stoeckli

18 18 SUTER Corinne Head

19 19 SCHNARF Johanna Fischer

20 20 GOGGIA Sofia Atomic

21 21 MIKLOS Edit Head

22 22 PIOT Jennifer Rossignol

23 23 COOK Stacey Stoeckli

24 24 FANCHINI Elena Dynastar

25 25 HAEHLEN Joana Voelkl

26 26 SIEBENHOFER Ramona Head

27 27 BAILET Margot Salomon

28 28 FEIERABEND Denise Head

29 29 FRASSE SOMBET Coralie Head

30 30 WILES Jacqueline Rossignol

L'elenco completo