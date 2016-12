Sci Alpino, Alta Badia - Gigante maschile, l'ordine di partenza

Dopo una due giorni in Gardena, dedicata alla velocità, spazio nuovamente alle discipline tecniche. Sulla Gran Risa, va in scena il quarto gigante di stagione. Il leader di Coppa Marcel Hirscher punta a rimpinguare il vantaggio sui colossi norvegesi Svindal e Jansrud - assente il primo, pettorale n.31, dopo alcuni "scivoloni" in avvio di stagione, il secondo - e a respingere l'assalto del francese Pinturault. Alexis è certamente l'uomo più in forma tra slalom e gigante, ma paga a caro prezzo alcune incertezze. In Val d'Isere, esibizione di rara eleganza in gigante, prima del rovinoso tonfo nella seconda manche di slalom. Al momento è quindi la continuità di Hirscher a creare il disavanzo. I due sfidanti sono a stretto contatto, Hirscher ha il 5, Pinturault il 7, nel mezzo il ritrovato Kristoffersen, ambizioso anche in gigante.

Ad aprire la prova un altro transalpino, Muffat Jeandet, con Faivre - già sul gradino più alto del podio in stagione - con il 3. Prima di lui, Ted Ligety, in cerca di risposte e riscatto. Nel primo mini-gruppo di merito anche Neureuther. La prima carta azzurra è Florian Eisath - pettorale n.8 - mentre Tonetti ha il 14.

Oltre il quindici, alcune possibili sorprese. Carlo Janka prova a strappare consensi anche lontano dalla velocità, così come il norvegese Kilde. Nani e De Aliprandini - con il 18 e il 19 - hanno l'opportunità di strappare su una pista storica un risultato di peso. Specie per il primo, una ghiotta chance per recuperare un avvio in difetto. Manfred Moelgg - n.22 - è l'ultimo italiano nei 30.

Il via alle 9.30 con la prima manche, la seconda e decisiva "tornata" alle 12.30.

I primi trenta

1 1 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

2 2 LIGETY Ted Head

3 3 FAIVRE Mathieu Head

4 4 NEUREUTHER Felix Nordica

5 5 HIRSCHER Marcel Atomic

6 6 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

7 7 PINTURAULT Alexis Head

8 8 EISATH Florian Blizzard

9 9 MURISIER Justin Voelkl

10 10 FELLER Manuel Atomic

11 11 MYHRER Andre Head

12 12 SCHOERGHOFER Philipp Fischer

13 13 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

14 14 TONETTI Riccardo Voelkl

15 15 LUITZ Stefan Rossignol

16 16 JANKA Carlo Rossignol

17 17 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

18 18 NANI Roberto Voelkl

19 19 DE ALIPRANDINI Luca Salomon

20 20 LEITINGER Roland Fischer

21 21 KRANJEC Zan Rossignol

22 22 MOELGG Manfred Fischer

23 23 CAVIEZEL Gino Head

24 24 ZUBCIC Filip Atomic

25 25 OLSSON Matts Head

26 26 JITLOFF Tim Croc Ski

27 27 MISSILLIER Steve Fischer

28 28 READ Erik Fischer

29 29 NOESIG Christoph Rossignol

30 30 FORD Tommy Head

L'elenco completo