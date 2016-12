Google Plus

Sci Alpino, Gigante parallelo: in Badia tutti a caccia di Hirscher - Source: Alexis Boichard

Il gigante parallelo chiude il lungo week-end dedicato allo sci alpino, almeno per quel che concerne il settore maschile. Dopo la sfida sulla Gran Risa nella giornata di ieri, con l'assolo di Hirscher e la caduta di Pinturault, si riparte nel tardo pomeriggio, alle ore 18, per una prova particolare, in grado di attrarre un pubblico numeroso e di regalare forti emozioni. Sorprese all'ordine del giorno, quando lo sci indossa un abito diverso. Gigante parallelo quindi, duello a distanza ravvicinata, 1vs1 su due manche, la somma dei tempi a decretare il passaggio al turno successivo.

Il tabellone propone ai due estremi i favoriti della vigilia. Hirscher e Pinturault rappresentano, al momento, i punti di riferimento in gigante. L'austriaco controlla la parte alta e attende al via il francese Missilier, per poi testare la consistenza del nostro Nani o del norvegese Jansrud, straordinario nella velocità, ma ancora titubante a contatto con porte più ravvicinate.

Pinturault parte, invece, con lo svedese Olsson, prima di affrontare un altro scandinavo, Myhrer, a meno di colpi di mano del nostro Paris. A proposito di azzurri, detto di Paris e Nani, occorre sfogliare la marcia di Eisath, ieri splendido terzo, De Aliprandini e Moelgg. Florian si lancia dal cancelletto con Noesig e può quindi puntare all'approdo agli ottavi, al duello con uno tra Luitz e Zubcic. De Aliprandini - già positivo in stagione - deve prestare attenzione al redivivo Janka, mentre per Moelgg l'impegno è probante, sulla sua strada si pone infatti Muffat Jeandet, gigantista coi fiocchi.

Tra gli altri, da seguire Neureuther - primo turno con Caviezel - Kristoffersen - avvio con Odermatt - e Faivre - atteso da Neteland. Ad introdurre la gara, la splendida Tina Maze, apripista d'eccezione.

Il tabellone

Hirscher - Missilier

Nani - Jansrud

Luitz - Zubcic

Eisath - Noesig

Neureuther - Caviezel

Feller - Ford

De Aliprandini - Janka

Kristoffersen - Odermatt

Faivre - Neteland

Kranjec - Kilde

Haugen - Leitinger

Muffat Jeandet - Moelgg

Schoerghofer - Cochran

Murisier - Sarrazin

Myhrer - Paris

Pinturault - Olsson