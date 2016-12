Sci Alpino, Gigante Courchevel: gara cancellata

Aggiorna il contenuto

12.37 Per la giornata di Sci Alpino quindi è tutto. Un saluto dalla redazione di Vavel Italia e da Andrea Mauri

12.33 Le conidizioni meteo a Courchevel sono andate via via peggiorando diventando estreme.

12.32 Salta quindi il quarto gigante della stagione. Sfortuna per l'Italia che aveva due atlete nei primi due posti, ma la decisione presa è corretta.

12.30 Niente da fare! Gara ufficialmente cancellata!

12.10 Nuovo rinvio: si riparte alle 12.30 dall'altezza del primo intermedio. Tutto da rifare, la prima a scendere sarà nuovamente la Loeseth

11.40 E' ufficiale l'annullamento della gara. Si riparte da capo con una partenza ribassata. Peccato per le nostre azzurre che dovranno ricostruire tutto

11.34 Speriamo di rivedere quest'immagine alle 12.15, ma sarà dura

11.20 Tutto da rifare quindi per le italiane

11.19 Si ripartirà alle 12.15 con una partenza abbassata

11.17 Bufera di vento ora

11.15 Gara nuovamente interrotta

Chiude con 1.71 da Goggia

Cinque decimi al secondo intermedio, non una bella prova della svizzera

Partita la Holdener!

11.07 Si toglie la giacca Wendy Holdener, si riparte quindi

11.00 Gara interrotta per il troppo vento

Al terzo passaggio ha 7 decimi di ritardo, poi chiude a 1.32 di ritardo a conferma della grande prova di Goggia negli ultimi metri di gara

Tanto, tanto vento ora, ma Fanchini si difende

Tra poco tocca a Nadia Fanchini

10.57 Queste le prime 10 al termine del primo gruppo di merito: Goggia, Brignone +0.02, Loeseth +0.29, Bassino +0.34, Gut +0.49, Brunner +0.66, Worley +0.77, Hansdotter +0.95, Pietilae - Holmner +1.10, Shiffrin +1.24

La svedese chiude oltre il secondo di ritardo, ma è comunque una buona gara

Tanto vento ora! Sta scendendo Pietilae - Holmner

La Goggia ha disputato un quarto intermedio davvero spaziale

Perde molto la Shiffrin! 1.24 di ritardo da Sofia Goggia!

Dietro! 22 centesimi di ritardo al secondo parziale, occhio agli ultimi due ora

Davanti al primo intermedio

Tocca alla Regina: Mikaela Shiffrin

Perde tutto nel terzo intermedio e chiude a 66 centesimi di ritardo

Buona la sciata dell'austriaca che ha 19 centesimi di vantaggio al secondo passaggio

Ora Brunner, ma dopo tocca alla Shiffrin

60 centesimi al terzo e decisivo passaggio, chiude con 1.25 di ritardo

Kirchgasser al via

Chiude con 2.22 di ritardo al decimo posto

Tanto il ritardo di Manuela, quasi un secondo al secondo parziale

Ancora un'azzurra: Manuela Moelgg

Perde tantissimo in fondo! E' quarta a 34 centesimi di ritardo!

11 centesimi al terzo intermedio

Vantaggio di 44 centesimi al secondo passaggio!

Altra azzurra al via: Marta Bassino

DAVANTI! Solo due centesimi meglio della Brignone! Due azzurre al comando!

Occhio al terzo intermedio che è quello decisivo: 19 cent di ritardo

Non grande partenza della bergamsca, 0.21 di ritardo

Ora SOFIA GOGGIA!

Perde sette decimi al terzo passaggio la Hansdotter che poi chiude a 93 centesimi dalla Brignone

Ora tocca a Frida Hansdotter

Alto! Alto il tempo di Worley! 75 centesimi di ritardo! Grande prova di Federica!

Pari merito al secondo intermedio!

Parte bene la Worley: avanti di 5 cent al primo passaggio

Ora la regina del gigante in questa stagione: Tessa Worley!

FUORI!!! Esce subito Tina!

Altra big al via Tina Weirather

Alto il tempo di Rebensburg, quasi due secondi di ritardo dal tempo della Brignone!

Ed ora tocca a Viktoria Rebensburg

Gran prova di Federica! Primo posto provvisorio con 17 centesimi di vantaggio!

Quattro centesimi di ritardo al secondo intermedio

Ora tocca a Federica Brignone, la prima italiana a scendere

Errore nel terzo intermedio e chiude dietro di 20 centesimi!

Oltre un secondo di vantaggio al secondo passaggio!

Buona la partenza della Gut

LARA GUT

Altissimo il tempo di Drev, oltre il secondo di ritardo (1.47)

Al primo riferimento è dietro di 25 centesimi, per ora una prova senza errori

Ora tocca a Ana Drev

La norvegese chiude in 1:00.59

La prima a scendere è Nina Loeseth

10.30 Si parte!

10.16 C'è molto vento sulla pista della Savoia, potrebbero quindi esserci soprese a causa dell'aleatorietà delle raffiche ventose

10.08 Dopo alcuni dubbi, confermata la partenza dalla cima della pista

Ad aprire la gara Nina Loeseth, con il 3 una delle favorite, Lara Gut, mentre Federica Brignone è la prima azzurra ad uscire dal cancelletto. Qui i pettorali, tante carte italiane nelle trenta ---> I pettorali di partenza

L'anno scorso qui a Courchevel vinse Eva-Maria Brem davanti alla Gut e a Nina Loeseth, mentre la Goggia terminò in sesta posizione. La Shiffrin, come dovrebbe essere anche quest'anno, invece non si presentò al via.

In caso di assenza di Mikaela Shiffrin, oltre alla lotta per la vittoria, si accenderà anche la lotta per il pettorale overall con Lara Gut avvantaggiata sulla Goggia, mentre la Stuhec non dovrebbe essere della partita.

Oggi invece si torna a correre il Gigante. Il pettorale rosso di leader di specialità lo indosserà Tessa Worley, autrice di due vittorie in stagione, mentre sarà alla ricerca della prima vittoria la nostra Sofia Goggia, che in gigante si è tolta le maggiori soddisfazioni, anche se la prova preferita resta il SuperG.

Sci Alpino, diretta Gigante live

Mentre domenica si è corso il SuperG terminato con la vittoria di Tina Weirather seguita da Lara Gut e dalla nostra Elena Curtoni. E' invece uscita Sofia Goggia che ha perso così l'opportunità di vestire il pettorale giallo nel gigante di oggi.

Dopo la combinata, le ragazze jet, si sono dovute misurare con la prova di discesa libera sulla Oreiller-Killy con Ilka Stuhec che ha colto il suo terzo successo consecutivo in questo tipo di prove.

Continua la lunga settimana dello sci alpino partita mercoledì 14 Dicembre con le prime prove di discesa in Val d'Isere. Venerdì c'è stata la prima combinata della stagione, vinta dalla Gisin, dove l'azzurra Sofia Goggia ha colto l'ennesimo podio stagionale.

Buongiorno amici sportivi di Vavel Italia, da Andrea Mauri un benvenuto alla gara di Gigante femminile di Courchevel!