Sci Alpino, Courchevel - Gigante femminile: i pettorali di partenza

Dopo una tre giorni in Val d'Isere, il circo bianco, al femminile, si trasferisce sulle nevi di Courchevel, dove oggi è in programma un Gigante. Mikaela Shiffrin torna in scena per opporsi al ritorno di Lara Gut e alla sorprendente Sofia Goggia. Sono loro tre, con Ilka Stuhec, a monopolizzare la coppa generale. L'americana - a riposo nel fine settimana dedicato alla velocità - si lancia in gigante con rinnovate ambizioni. Pettorale n.14, non fortunatissima la Shiffrin nel sorteggio. Lara Gut scende invece molto prima, con il 3. Week-end alterno per l'elvetica, a secco per due prove, prima del prepotente ritorno in Super G. Sofia Goggia è al primo bivio di stagione. Fuori domenica, deve rispondere con classe e carattere, riallacciare i fili d'oro di un abbrivio meraviglioso. Sofia ha il 9 e anticipa Bassino e Moelgg.

Inaugura la gara Nina Loeseth, a seguire Ana Drev. Spicca, tra le favorite, la francese Worley, nuovamente regina nell'annata corrente. La Worley ha il 7, a completare il primo mini-gruppo Rebensburg - 5 - Weirather - 6 - e soprattutto Brignone. Federica, da sempre punto di riferimento in Gigante per il movimento italiano, indossa il 4 e cerca, finalmente, l'acuto, dopo la crescita in discesa e slalom. A ridosso delle quindici, Nadia Fanchini - ottimo inizio - nelle trenta anche Elena ed Irene Curtoni e Francesca Marsaglia.

Da seguire, con il 31, Ilka Stuhec, al momento ingiocabile nella velocità. Le sciatrici al via sono 61, l'ultima azzurra è la Pirovano, con il pettorale n.42. La prima manche è in programma alle 10.30, la seconda alle 13.30, diretta Rai Sport ed Eurosport.

Le prime trenta

1 1 LOESETH Nina Rossignol

2 2 DREV Ana Voelkl

3 3 GUT Lara Head

4 4 BRIGNONE Federica Rossignol

5 5 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

6 6 WEIRATHER Tina Atomic

7 7 WORLEY Tessa Rossignol

8 8 HANSDOTTER Frida Rossignol

9 9 GOGGIA Sofia Atomic

10 10 BASSINO Marta Salomon

11 11 MOELGG Manuela Dynastar

12 12 KIRCHGASSER Michaela Atomic

13 13 BRUNNER Stephanie Head

14 14 SHIFFRIN Mikaela Atomic

15 15 PIETILAE-HOLMNER Maria Rossignol

16 16 FANCHINI Nadia Dynastar

17 17 HOLDENER Wendy Head

18 18 KLING Kajsa Head

19 19 BARIOZ Taina Head

20 20 GAGNON Marie-Michele Rossignol

21 21 CURTONI Irene Rossignol

22 22 MARSAGLIA Francesca Voelkl

23 23 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

24 24 WILD Simone Fischer

25 25 MOWINCKEL Ragnhild Head

26 26 CURTONI Elena Head

27 27 VLHOVA Petra Rossignol

28 28 TRUPPE Katharina Fischer

29 29 FRASSE SOMBET Coralie Head

30 30 MEILLARD Melanie Rossignol

L'elenco completo