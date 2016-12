Sci Alpino - Madonna di Campiglio, Slalom Speciale: i pettorali di partenza

Sulla 3Tre di Madonna di Campiglio va in scena il terzo slalom di stagione. La prova, come di consueto in notturna, propone diversi interrogativi e offre all'Italia un'occasione per rimpinguare il buon bottino. Marcel Hirscher, in testa alla generale di Coppa, è anche l'attore primo tra i pali stretti, in virtù del successo di Levi e del secondo posto in Val d'Isere, ma non mancano, per il fenomeno austriaco, i campanelli d'allarme. Aldilà di errori pesanti, Pinturault è in grado, come in gigante, di alterare il dominio di Hirscher, e la crescita esponenziale di Kristoffersen - dopo i malumori di inizio stagione - non può non preoccupare il dominatore degli ultimi anni. Hirscher e Kristoffersen partono nel primo mini-gruppo di merito - n.2 l'austriaco, n.7 il norvegese - mentre Pinturault indossa il pettorale n.11.

A contrastare l'ordine stabilito, il teutonico Neureuther - n.1 - il russo Khoroshilov - n.6 - ma anche un altro austriaco, M.Matt, sfortunato nel sorteggio e al via con il 15, quindi su pista probabilmente rovinata.

Il primo azzurro ad uscire dal cancelletto è Gross. Dopo il quinto posto in Val d'Isere, assalto al podio. N.4 per lui. Con l'8 il "vecchio" Thaler, poi Moelgg, il migliore fin qui. Terzo a Levi, settimo sul pendio francese, un campione ritrovato dopo le fatiche recenti. Più indietro gli altri, con Razzoli - 22 - che cerca la zampata per risalire la corrente. Oltre i 30, Tonetti, Ballerin, Sala e Ronci.

74 gli atleti al via, la prima manche è in programma alle 17.45.

I primi trenta

1 1 NEUREUTHER Felix Nordica

2 2 HIRSCHER Marcel Atomic

3 3 SCHWARZ Marco Atomic

4 4 GROSS Stefano Voelkl

5 5 MYHRER Andre Head

6 6 KHOROSHILOV Alexander Fischer

7 7 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

8 8 THALER Patrick Fischer

9 9 MOELGG Manfred Fischer

10 10 YULE Daniel Fischer

11 11 PINTURAULT Alexis Head

12 12 LIZEROUX Julien Fischer

13 13 DIGRUBER Marc Atomic

14 14 HARGIN Mattias Atomic

15 15 MATT Michael Rossignol

16 16 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

17 17 FOSS-SOLEVAAG Sebastian Voelkl

18 18 GRANGE Jean-Baptiste Fischer

19 19 CHODOUNSKY David Nordica

20 20 RYDING Dave Fischer

21 21 FELLER Manuel Atomic

22 22 RAZZOLI Giuliano Fischer

23 23 AERNI Luca Salomon

24 24 NORDBOTTEN Jonathan Head

25 25 BYGGMARK Jens Rossignol

26 26 STEHLE Dominik Nordica

27 27 LAHDENPERAE Anton Fischer

28 28 ZENHAEUSERN Ramon Rossignol

29 29 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

30 30 BUFFET Robin Salomon

L'elenco completo