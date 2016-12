Sci Alpino - Madonna di Campiglio, Slalom Speciale - Kristoffersen fa l'andatura dopo la 1°manche

Fonte: Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images Europe

E' Henrik Kristoffersen il migliore della prima manche. Non sbaglia il norvegese che fa registrare un gran tempo di manche (48.00) e distanzia il campione austriaco Marcel Hirscher di 23 centesimi di secondo. Stefano Gross e Manfred Moelgg agguantano rispettivamente la 4° e 5° piazza, mostrando sicurezza nei propri mezzi.

A varcare il cancelletto da primo della classe è Felix Neureuther. Il tedesco - però - inforca dopo poche porte e deve salutare con l'amaro in bocca la gara. Intanto scende Hirscher, solita sciata aggressiva ma un pelino meno decisa del solito che pagherà successivamente nel testa a testa con Kristoffersen. Si colorano d'azzurro le dolomiti con Stefano Gross; grande falcata la sua, gli sci tengono bene la pista ma non colgono bene la neve nella parte centrale della pista. Con il pettorale N°7, ecco Kristoffersen. Il norvegese disputa una manche maiuscola, condita da tempi eccezionali. Scalza Hirscher e si prende la vetta. Positivo anche Moelgg, offensivo e deciso sulle porte, agguanta un quinto posto d'oro. Non punge - invece - Alexis Pinturault; il transalpino - sottotono rispetto alle ultime uscite - chiude a +1.20 da Kristoffersen. Qualificati anche Patrick Thaler, ottavo in gradutoria a + 0.75 e Stefano Sala, 28esimo a +1.85 di ritardo.

Non riescono a qualificarsi alla seconda manche Riccardo Tonetti ed Andrea Ballerin, usciti di scena. Non disputa una grande prova nemmeno Giuliano Razzoli, che centellina le energie ma arriva troppo debole sulle porte, non riuscendo ad imprimere forza e velocità alla propria sciata. Patisce la stessa sorte Tommaso Sala, il quale chiude 42° con quasi due secondi di ritardo.

Appuntamento per la seconda manche alle 20:45. Lotta tra Kristoffersen e Hirscher con Pinturault che ha la possibiltà di rientrare fra i primi

1 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 48.00

2 2 HIRSCHER Marcel AUT 48.23 +0.23

3 5 MYHRER Andre SWE 48.49 +0.49

4 4 GROSS Stefano ITA 48.59 +0.59

5 9 MOELGG Manfred ITA 48.61 +0.61

6 10 YULE Daniel SUI 48.63 +0.63

7 23 AERNI Luca SUI 48.68 +0.68

8 36 YUASA Naoki JPN 48.72 +0.72

9 8 THALER Patrick ITA 48.75 +0.75

10 26 STEHLE Dominik GER 48.80 +0.80

11 3 SCHWARZ Marco AUT 48.86 +0.86

12 15 MATT Michael AUT 49.07 +1.07

13 58 GINNIS Aj USA 49.17 +1.17

14 11 PINTURAULT Alexis FRA 49.20 +1.20

15 33 READ Erik CAN 49.23 +1.23

15 20 RYDING Dave GBR 49.23 +1.23

17 18 GRANGE Jean-Baptiste FRA 49.24 +1.24

18 46 HIRSCHBUEHL Christian AUT 49.35 +1.35

19 28 ZENHAEUSERN Ramon SUI 49.38 +1.38

20 19 CHODOUNSKY David USA 49.42 +1.42

21 14 HARGIN Mattias SWE 49.44 +1.44

22 6 KHOROSHILOV Alexander RUS 49.45 +1.45

23 13 DIGRUBER Marc AUT 49.49 +1.49

24 12 LIZEROUX Julien FRA 49.52 +1.52

25 17 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 49.69 +1.69

26 43 STRASSER Linus GER 49.77 +1.77

26 16 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 49.77 +1.77

28 42 SALA Tommaso ITA 49.85 +1.85

29 70 KRANJEC Zan SLO 49.88 +1.88

29 30 BUFFET Robin FRA 49.88 +1.88