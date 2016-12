Sci Alpino, il programma femminile a Semmering - Source: Christophe Pallot

Il circuito femminile riparte da Semmering, Austria. Tre le gare in programma, con un anticipo non in previsione all'alba di Coppa. Il forte vento altera la prova in programma a Courchevel, una manciata di discese, poi la decisione più ovvia. Stop e rinvio, con Semmering ad accogliere un ulteriore gigante. Si riparte con rinnovate ambizioni, almeno per il comparto azzurro. Sul pendio francese, spettacolo e riscontri, con Goggia, Brignone e Bassino a dettar legge, prima della mannaia del meteo. L'occasione è ghiotta, ora, per raccogliere a Semmering, in una tappa storica per quel che concerne lo sci alpino.

Si inizia martedì - prima manche in programma alle 9.45 - con le nostre pronte a prendersi la ribalta. Mikaela Shiffrin è al comando della classifica generale, ma non è, in gigante, dominante come tra i pali stretti. Nella specialità, guida al momento la francese Worley, forte del doppio successo tra Killington e Sestriere, con la Goggia - due volte sul podio - a ridosso della fuoriclasse transalpina. Sofia ha inoltre la possibilità di avvicinare la vetta della generale, forte di una continuità senza eguali nel circo bianco al femminile. Non può sprecare l'occasione nemmeno Lara Gut, alterna nell'ultimo week-end dedicato alla velocità e quindi costretta a racimolare punti in gigante per evitare la fuga della Shiffrin.

L'americana ha, infatti, dalla sua lo slalom di giovedì, terreno fertile per mettere in cascina il bottino pieno. Tre prove in stagione, tre vittorie per la ragazza di Vail. Le più vicine - Zuzulova e Holdener - pagano comunque dazio pesante. L'impressione è che la Shiffrin abbia un margine notevole e possa scegliere momento ed occasione per aprire il gas. Qui, l'Italia deve compiere un piccolo passo avanti. Il 14esimo posto di Irene Curtoni al Sestriere deve essere un trampolino per lanciare l'offensiva alle prime dieci posizioni.

Il programma - Semmering

Martedì

Gigante (recupero)

1° manche 9.45

2° manche 13.00

Mercoledì

Gigante

1° manche 10.30

2° manche 13.30

Giovedì

Slalom

1° manche 15

2° manche 18

Classifica di gigante

1) Worley 240

2) Goggia 185

3) Shiffrin 165

Classifica di slalom

1) Shiffrin 300

2) Zuzulova 210

3) Holdener 200