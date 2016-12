Sci Alpino - Spazio alla velocità, uomini di scena a Santa Caterina

Source: Alexis Boichard

Con il successo di Kristoffersen tra i pali stretti di Campiglio, il circo bianco, al maschile, si prende qualche giorno di sosta, prima di entrare nell'attesa sequenza sulle nevi di Santa Caterina. L'ascesa del norvegese - dopo un avvio tra polemiche e rinunce - non mette a rischio il dominio di Hirscher nella classifica assoluta, ma aumenta quantomeno la curiosità per l'evolversi della rivalità in slalom. L'approdo a Santa Caterina Valfurva coincide invece con il ritorno della velocità e quindi con il rientro tra i papabili favoriti del duo Jansrud - Svindal.

Kjetil Jansrud è al momento il primo attore, vanta due vittorie in Super G - ai danni di Svindal e Kilde - e una discesa - davanti al nostro Fill - e, dopo il terzo posto nel parallelo in Badia, è al secondo posto nella classifica assoluta, ex aequo con Kristoffersen, ma distante da Hirscher. Le tre prove a disposizione, con conseguenti 300 punti in palio, offrono un appiglio importante per ricucire parte del disavanzo. Soprattutto nei primi giorni, tra Super G e discesa, Jansrud può coltivare sogni di rivalsa, più difficile, invece, l'assolo in combinata, data la scarsa attitudine del colosso in slalom.

L'Italia si affida, come di consueto, a Fill e Paris, entrambi nelle prime posizioni in stagione, in attesa del miglior Innerhofer e di incoraggianti segnali dalle "seconde linee". Il via lunedì, con una prova cronometrata utile a prendere confidenza con il tracciato. Martedì si inizia a fare sul serio, è in programma infatti il Super G, mercoledì la discesa, in chiusura, come detto, la combinata.

Il programma - Santa Caterina

Lunedì

Discesa, prova cronometrata

Martedì

Super G 11

Mercoledì

Discesa libera 11.45

Giovedì

Combinata 10.30 - 14

Classifica di Super G

1) Jansrud 200

2) Paris 92

3) Kilde 89

Classifica di Discesa

1) Svindal 140

2) Jansrud 122

3) Franz 110

Classifica generale

1) Hirscher 633

2) Jansrud 382

3) Kristoffersen 382