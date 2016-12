Sci Alpino, le azzurre per Semmering

Dopo lo stop per eccessivo vento a Courchevel - con tre azzurre tra le prime quattro - la Coppa del mondo femminile riparte da Semmering. Tre prove tecniche in programma, martedì e mercoledì doppio appuntamento con il gigante, il primo è in calendario come recupero della tappa francese, giovedì infine chiusura con lo slalom.

Nella giornata di ieri, la lista con le dieci azzurre in gara nei prossimi giorni. Come più volte sottolineato, maggiori le possibilità in gigante, dove il comparto azzurro può contare su una margherita ampia. Federica Brignone è a un passo dalla miglior forma, Sofia Goggia è seconda, alle spalle della Worley, nella classifica di specialità, senza dimenticare la giovane Bassino, piacevole costante nei piani alti della graduatoria. A loro, si aggiungono diverse sciatrici, come Nadia Fanchini, in grado di regalare emozioni e risultati.

Più difficile la situazione in slalom. Tra i pali stretti, l'Italia naviga nelle retrovie, manca l'acuto di Chiara Costazza, alle prese con una fiducia latente, procede a strappi Manuela Moelgg. La miglior carta è al momento Irene Curtoni, pronta a bussare - con buone carte - alla porta dell'eccellenza. In crescita, anche qui, Federica Brignone.

Ecco la lista delle dieci convocate

BASSINO Marta (1996)

BRIGNONE Federica (1990)

COSTAZZA Chiara (1984)

CURTONI Elena (1991)

CURTONI Irene (1985)

FANCHINI Nadia (1986)

GOGGIA Sofia (1992)

MARSAGLIA Francesca (1990)

MOELGG Manuela (1983)

PIROVANO Laura (1997)