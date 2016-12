Sci Alpino, gli azzurri per Santa Caterina Valfurva

Dopo il passaggio in Badia - con il gigante domenicale e il successivo parallelo - e il tradizionale slalom di Campiglio, in notturna, il circo bianco al maschile si rituffa nella velocità. Santa Caterina Valfurva accoglie i "colossi" della neve ed offre all'Italia un'occasione di riscatto dopo il deludente week-end in Gardena, con Paris ottavo in Super G ed Innerhofer tredicesimo in discesa. Occorre quindi ri-allacciare i fili con l'ottimo avvio di stagione, con il doppio podio in Val d'Isere a catapultare il tricolore nell'elite delle due specialità. Terzo Paris in Super G, secondo Fill in discesa, poi un leggero passo indietro.

A Santa Caterina, il programma è ricco e il contingente azzurro da definire. 14 i convocati, fondamentale la prova di discesa in agenda lunedì per sciogliere gli ultimi interrogativi e assegnare le nove "casacche". Come riporta Neve Italia, manca invece un solo innesto in Super G. Questi i sette sicuri del pettorale: Bosca, Buzzi, Casse, De Aliprandini, Fill, Innerhofer e Paris.

Infine, spazio alla combinata, la prima di stagione. Difficile qui stilare una graduatoria, l'Italia, almeno al via, non sembra avere credenziali da vittoria, ma non mancano le possibilità per conquistare un prezioso piazzamento. Gli alfieri italiani: Casse, De Vettori, Fill, Innerhofer, Paini, Pangrazzi, Paris e Tonetti.

I convocati

BATTILANI Henri (1994)

BOSCA Guglielmo (1993)

BUZZI Emanuele (1994)

CASSE Mattia (1990)

CAZZANIGA Davide (1992)

DE ALIPRANDINI Luca (1990)

DE VETTORI Matteo (1993)

FILL Peter (1982)

HEEL Werner (1982)

INNERHOFER Christof (1984)

PAINI Federico (1995)

PANGRAZZI Paolo (1988)

PARIS Dominik (1989)

TONETTI Riccardo (1989)